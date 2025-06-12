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 | İrem Çınar

Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: KKM yakında sona erecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin artık şoklara karşı daha dirençli hale geldiğini vurgularken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin yakında sona ereceğini açıkladı. Enflasyonda kalıcı düşüş sürecine girildiğini belirten Şimşek, "Vatandaşın alım gücü yükselecek, kazancı gerçek değer kazanacak" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: KKM yakında sona erecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:39

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ekonomik programının artık iç ve dış şoklara karşı dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Şimşek, “Bu program iki büyük şoku başarıyla atlattı ve rüştünü ispat etti” dedi.

Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: KKM yakında sona erecek

KKM UYGULAMASI SONA ERİYOR

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında sona yaklaşıldığını belirten Bakan Şimşek, “KKM’den çıkış süreci devam ediyor, yakında muhtemelen tamamen sona erecek” açıklamasında bulundu.

REZERVLERDE ENDİŞEYE YER YOK

Şimşek, Türkiye’nin döviz rezervlerine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Rezerv yeterliliği konusunda herhangi bir kaygımız bulunmuyor. Sağlıklı politikaların uygulandığı ülkelerde yüksek rezerv tutma zorunluluğu yoktur” dedi. Mart ve Nisan aylarında rezervlerin adeta bir tampon görevi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: KKM yakında sona erecek

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ VURGUSU

Enflasyondaki düşüşün yapısal bir sürece dönüştüğünü ifade eden Şimşek, hizmet fiyatlarındaki katılığın kırıldığını ve bu durumun olumlu sonuçların habercisi olduğunu söyledi. “Yıl sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hedeflediği enflasyon aralığını tutturacağız” açıklamasında bulundu.

ALIM GÜCÜ VE REFAH ARTIŞI

Ekonomik programın vatandaşın günlük yaşamına da olumlu yansıyacağını belirten Şimşek, “Vatandaşlarımızın alım gücü artacak, kazancının bir anlamı olacak. 2026 yılında fiyat artışları ciddi şekilde yavaşlayacak, refah artışı daha net hissedilecek” dedi.

Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: KKM yakında sona erecek

REEL SEKTÖRE FİNANSMAN KOLAYLIĞI GELİYOR

Reel sektörün finansmana erişiminde yaşanan sıkıntılara da değinen Bakan Şimşek, “2026 itibarıyla reel sektör, finansmana çok daha rahat erişebilecek. Kalıcı şekilde düşük enflasyon, uygun maliyetli finansman için tek çözümdür” diye konuştu. Ayrıca, kullanıma hazır 114 milyar TL tutarında Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti bulunduğunu açıkladı.

PROGRAM RAYINDA VE GÜÇLÜ

Son olarak ekonomik programın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, “Program rayından çıkmadı. Güçlü bir şekilde uygulanıyor ve sonuçlarını veriyor. Dış finansman ihtiyacımız da önemli ölçüde azaldı” diyerek uygulanan politikalara duyulan güveni yineledi.

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