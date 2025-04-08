Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama: Son yaşanan çalkantılar kalıcı etki bırakmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin kalıcı bir etki yapacağını düşünmediğini belirtti. Şimşek, enflasyonun net bir şekilde düştüğünü ifade etti. Dış ticaretteki gelişmelere ilişkin de açıklama yapan Şimşek, "Göreceli olarak daha az etkileneceğiz, bizde belirleyici olan iç pazardır." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da düzenlenen IV. Tarım Orman Şurası "Tarım Ekonomisi Atölyesi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'nin dış ticaretine dair yaptığı değerlendirmede, ihracatın büyük kısmının, özellikle de ABD ve AB dışındaki 54 ülkeye yönelik olduğunu belirtti. Bu ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarının bulunduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin ihracatının büyük çoğunluğunun yakın ve dost ülkelere yapıldığını ifade etti.

"ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINDI"

Enflasyon konusunda da açıklamalarda bulunan Şimşek, Türkiye’nin enflasyonu kontrol altına aldığını ve 2025 yılı ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girileceğini belirtti. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini ve bu sürecin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki katılıklara dikkat çekti ve özellikle kiralar için yüzde 25’lik üst limitin artırıldığını kaydetti.



Bakan Şimşek, ekonomik programlarının ana hedefinin sürdürülebilir büyüme ve adil dağılım olduğunu belirtirken, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesinin

öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Türkiye'nin borç durumu ile ilgili de bilgi veren Şimşek, brüt borcun milli gelire oranının dünya ortalamasının çok altında olduğunu, bu durumu sağlıklı ekonomik yapıyı güçlendirmek için kullandıklarını belirtti.

GIDA ARZI VE LOJİSTİK KONUSUNDA ATILACAK ADIMLAR

Gıda arzı ve lojistiği konularını da gündeme getiren Bakan Şimşek, bu alandaki etkinliğin artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak cari açığın artmasının beklendiğini, ancak petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda cari açık sorununun yaşanmayacağını açıkladı.



ENERJİ BAĞIMLILIĞININ AZALMASI

Türkiye’nin rezerv kullanımıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Şimşek, rezervlerin ekonomik şoklara karşı bir tampon görevi gördüğünü ve kur korumalı mevduatın azaltılmasının Türkiye için önemli bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca, son günlerde artan risk priminin, dünya genelindeki korumacılık tedbirlerinin bir yansıması olduğunu belirterek, Türkiye'nin benzer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha iyi bir performans gösterdiğini vurguladı. Enerji bağımlılığının gelecekte önemli ölçüde azalacağını da sözlerine ekledi.