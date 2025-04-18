Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını belirtti. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, enflasyonun düşmeye devam edeceğine de vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne video mesaj yoluyla katılarak küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, ticaret savaşlarının artmasıyla birlikte küresel ekonomi politikalarında belirsizliğin eşi benzeri görülmemiş şekilde arttığını vurguladı.



"TİCARET SAVAŞLARI BELİRSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR"

Bakan Şimşek, özellikle son dönemde artan korumacı politikaların dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Ticaret kısıtlamaları 11 kat arttı. Küresel ticaretin büyümesi, küresel ekonomik büyümenin gerisinde kalıyor. Bu eğilim devam ederse, küresel büyümenin yüzde 3'ün altına inme riski yüksek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÖRECELİ OLARAK DAHA AVANTAJLI"

Küresel ekonomideki bu olumsuz tabloya rağmen Türkiye’nin yapısal bazı avantajlara sahip olduğunu belirten Şimşek, ihracatın yüzde 62’sinin serbest ticaret anlaşmalarının olduğu ülkelere yapıldığını hatırlattı. Türkiye'nin görece düşük vergi yükünün, Asya’daki rakiplerine karşı avantaj sağladığını ve küresel savunma harcamalarındaki artışın da Türkiye için fırsat sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin IMF’nin yapay zeka hazırlık endeksinde iyi bir konumda olduğunu belirtti.



"ENFLASYONU KALICI ŞEKİLDE TEK HANEYE İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarının altını çizerek, "Amacımız, enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek. Bu süreçte reformları hayata geçirecek bütçesel alanlar oluşturmak ve verimliliği artırarak yapısal dönüşüm sağlamak istiyoruz" dedi.

"DEZENFLASYON PROGRAMINDA KARARLIYIZ"

Şimşek, uygulanan dezenflasyon programında kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, lirada sınırlı bir değer kaybı yaşanmasına rağmen kur geçişkenliğinin düşük olmasını beklediklerini söyledi. Finansal koşullardaki sıkılaşmanın enflasyon üzerinde baskı yarattığını ifade eden Şimşek, iç talebin zayıf olması nedeniyle de kur geçişkenliğinin sınırlı kalacağına inandıklarını aktardı.



"KAMUDA DİSİPLİN, CARİ AÇIKTA POZİTİF GELİŞMELER"

Kamu harcamalarında disiplinden taviz verilmeyeceğini belirten Şimşek, son dönemde özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açıkta hedeflerin altında kalınacağına işaret ettiğini söyledi. "İstikrar programı sayesinde istihdamda yakalanan artış büyük bir başarı. Türkiye'nin şoklara karşı dayanıklılığı arttı, iyimser olmak için güçlü nedenlerimiz var" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.