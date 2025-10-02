Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Rapora göre Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 5 milyar 4 milyon dolardan, 4 milyar 211 milyon dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
12:33
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
12:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, "Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir." ifadesini kullandı. Şimşek, NSosyal hesabından eylül ayı verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

Bakan Şimşek'ten dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirme

"Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor." Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

