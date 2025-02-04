Bakan Şimşek'ten dolar kuru açıklaması! Türk Lirası için flaş sözler

04 Şubat 2025 12:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:04

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde hızla artan dolar kuru ve Türk Lirası'nın reel değerine ilişkin yorumlarda bulunan Bakan Şimşek, enflasyon, konut piyasası, tüketici kredileri ve daha birçok konuda önemli mesajlar verdi.

İstanbul’da düzenlenen Bloomberg Future of Finance etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, birincil önceliklerinin enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu söyledi. Belirlenen hedefleri tutturacaklarını ifade eden Şimşek, "Enflasyon düşecek" diyen Şimşek, buna karşın piyasadaki şüpheleri de anladığını belirtirken, ekonomik büyümenin de geçici olarak tarihi standarda göre biraz düşük olduğunu ifade etti.

"TÜRK LİRASI'NA GÜVEN" MESAJI

Şimşek, Türk Lirası’nın değerlenmesiyle ilgili bir soru üzerine ise “Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağım” derken, Türkiye’nin dolar kuru ile ilgili hedefinin olmadığı mesajını yineledi. TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Şimşek, “Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz” diye konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

TÜKETİCİ KREDİSİNDE "SIKI DURUŞ" SÜRECEK

"Merkez Bankası ekibine güvenim tam. TCMB'nin tüketici kredileri konusunda sıkı duruşunu sürdürmesi gerekir."

ABD’nin yeni gümrük tarifileri: Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz"

"Avrupa'daki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz. Avrupa'da pazar payımızı artırmamız gerekiyor."