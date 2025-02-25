Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama: Hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reel sektörün enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme yaşandığını vurgulayan Şimşek, önümüzdeki süreçte enflasyonun düşüş eğilimine paralel olarak beklentilerin daha da olumlu hale geleceğini ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Şimşek’in açıklamasına göre, reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi aylık 1,9 puan gerileyerek yüzde 41,9 seviyesine indi. Bu oran, geçen yılın mayıs ayına kıyasla 14 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Öte yandan, geçmiş enflasyon verilerinden daha fazla etkilenen hanehalkının beklentilerinde ise şubat ayında sınırlı bir artış gözlendi.



Piyasa beklentilerinin enflasyon hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Bakan Şimşek, yüksek seviyede kalan reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesiyle birlikte hızla iyileşeceğini öngördüklerini dile getirdi.