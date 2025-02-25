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 | İrem Çınar

Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama: Hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa beklentisinin enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, "Enflasyon beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin açıklama: Hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 13:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reel sektörün enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme yaşandığını vurgulayan Şimşek, önümüzdeki süreçte enflasyonun düşüş eğilimine paralel olarak beklentilerin daha da olumlu hale geleceğini ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Şimşek’in açıklamasına göre, reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi aylık 1,9 puan gerileyerek yüzde 41,9 seviyesine indi. Bu oran, geçen yılın mayıs ayına kıyasla 14 puanlık bir iyileşmeye işaret ediyor. Öte yandan, geçmiş enflasyon verilerinden daha fazla etkilenen hanehalkının beklentilerinde ise şubat ayında sınırlı bir artış gözlendi.

Piyasa beklentilerinin enflasyon hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Bakan Şimşek, yüksek seviyede kalan reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesiyle birlikte hızla iyileşeceğini öngördüklerini dile getirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon beklentisi kaç oldu?
Merkez Bankası’nın Şubat ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri araştırmasına göre, piyasa uzmanları enflasyonun 12 ay sonra yüzde 25,3 olacağını öngörürken, reel sektör bu oranı yüzde 41,9 olarak tahmin ediyor. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise yüzde 59,2 oldu.
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazne ve maliye bakanlığı
#mehmet şimşek
#Enflasyon
#Ekonomi
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