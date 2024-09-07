Bakan Şimşek'ten Fitch kredi notu kararı sonrası ilk açıklama!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı

07 Eylül 2024 11:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:11

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmesiyle ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye kararını değerlendirdi. Bakan Şimşek "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" ifadelerini kaydetti. Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükselttiğini açıkladı. Kuruluş, Türkiye ekonomisinin görünümünü ise durağan seviyesine çekti. EKONOMİYE DUYULAN GÜVEN ARTTI Bakan Şimşek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Program'ımızla son 1 yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız." İlgili Haberler Altın, dolar ve borsa değer kaybetti! İşte haftanın en çok kazandıranı SPK'den borsada 3 kişiye geçici işlem yasağı