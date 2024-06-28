Bakan Şimşek'ten gri liste müjdesi geldi: Başardık! FATF resmen duyurdu

28 Haziran 2024 10:48 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:18

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü adıyla bilinen FATF toplantısından Türkiye'yi sevindiren karar çıktı. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin 2021 yılında girdiği ve yaklaşık 3 yıldır yer aldığı listeden adını sildirmeyi başardı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN BAŞARDIK MESAJI

Kritik toplantı Singapur'da gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de toplantıda yer aldı. Görüşmelerin sona ermesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Böylelikle 2021 yılında gri listeye giren Türkiye listeden çıkmış oldu.

KRİPTO YASASI İLE KRİTERLER TAMAMLANDI

Bir süredir gri listeden çıkış için çalışmalar devam ederken Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamı sağlanmış oldu.

KARAR TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

RESMEN DUYURULDU

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır." dedi.

FATF NEDİR?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak ve söz konusu standartlarla uyumlu yasal ve kurumsal tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin operasyonel açıdan etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 1989 yılında G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) Paris’te yapılan toplantısında kurulan hükümetler arası bir organizasyondur.

FATF’in görev süresi, kuruluşundan itibaren periyodik olarak uzatılırken, 2019 yılının Nisan ayında alınan kararla süresiz hale getirilmiştir.

FATF’nin karar mercii olan Genel Kurul yılda üç kez toplanmaktadır.