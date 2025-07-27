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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, son aylarda yaşanan iç ve dış şoklara rağmen ekonomide tekrar olumlu bir döngüye girildiğini belirtti. Bakan Şimşek, enflasyon rakamlarının düşmesinin fiyatlarda geri çekilmeye neden olmayacağını söyledi. Şimşek ayrıca yıl sonu enflasyon hedefini ve Türkiye'de ev sahibi olma, kira ödeme rakamlarına ilişkin önemli rakamları paylaştı.

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Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor
KAYNAK:
Kanal 7
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 13:27

, katıldığı programda gündeme yönelik soruları yanıtladı. Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Son bir kaç aydır hem iç, hem de dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi, şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

BORSADA YÜZDE 98 ORANINDA TOPARLAMA

İstanbul'da da aynı seviyelerdeyiz. Yüzde 98 oranında bir toparlanma var. Bizim CDS'ler 256'lar civarındaydı 300'leri buldu, şimdi tekrar 280 civarına geldi.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Büyüme olumlu bir şekilde devam ediyor. Cari açıkta önemli bir bozulma yaşamadık. Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şuanda yüksek.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

EKONOMİK PROGRAM İLERLİYOR

Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle, içeride siyasi anlamında zor bir dönem. Bölgemizde savaş da yaşanıyor, savaşın taraftaki değiliz ama bölgenizde bir savaş yaşanınca etkileniyorsunuz. Petrol fiyatları, iptal edilen uçuşlar. Bunların hepsi bizi etkileyen gelişmeler. Biz ne yaptık uluslararası normlara göre davrandık. Paniklemedik, gerekli dozları gereken zamanda aldık. Program rüştünü ispatladı.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

REEL SEKTÖRDE BOZULMA HANGİ ORANDA?

Reel sektörün bilançosundaki bozulma dönem dönem ifade edildiği boyutlarda değil. Konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 70 civarındaydı. Bunların özel sektör cirosundaki payı yüzde 1'in oldukça altında. Karşılıksız çek konusu çok işlenen konulardan bir tanesi. Karşılıksız çeklerin oranı yüzde 2,6. 10 yıllık ortalaması da yüzde 2,5. Ticari kredilerin yüzde kaçının tahsilinde sorun var? Batık kredi derler ya, yüzde 1,6. Uzun vadeli ortalaması ise yüzde 3,1. Bireysel kredilerde tahsili yapılmamış kredi oranı yüzde 3,8. Olumsuzu da burada ifade ediyorum.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

ENFLASYON HEDEFİ YIL SONU İÇİN YÜZDE 24–29 ARASI

Yıl sonu tahmini yüzde 24 ile 29 arasında. Biz o rakamın ortasında olmayı öngörüyoruz. Bizim programın özü hayat pahalılığıyla mücadeledir. Yani enflasyonu kalıcı bir şekilde indirmek ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

ENFLASYONU YUKARIDA TUTAN KİRA

Manşet enflasyonunu yukarda tutan kira. Türkiye'de konut sahiplilik oranı yüzde 56. Fakat kira ödeyenlerin oranı yüzde 28. Hanelerin yüzde 72'i kira ödemiyor. Bu nasıl oluyor, bir aile apartman yapıyor ve tüm aile orada kirasız kalıyor. Büyükşehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Kiraların artmasında kısmen depremin etkisi de var. Suriye'de durum istikrara kavuştu, ciddi dönüş var.

Bakan Şimşek'ten kritik açıklamalar: Türkiye’de hanelerin yüzde 72’si kira ödemiyor

OLUMLU DÖNGÜYE DÖNDÜK

Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değil. Diyelim geçen sene çayı 100 liradan içiyorsanız enflasyonun yüzde 40 olması o fiyatın 140 lira olması demek. Enflasyon, giyim ve ayakkabı da yüzde 14. Gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına çekeceğiz. Son 4-5 ayda gerçekten çok yoğun çalıştık. Bu şokların etkilerini sınırlamaya çalıştık. Olumlu döngüye döndük.

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#borsa
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#mehmet şimşek
#hazine ve maliye bakanı
#döviz rezervleri
#Enflasyon
# Ekonomi
#Ekonomi
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