Bakan Şimşek’ten kritik dolar değerlendirmesi: Dalgalanacak ama sıçrama yapmaz

24 May 2024 09:41 - Güncelleme : 24 May 2024 09:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerini anlattı. Bakan Şimşek’in özellikle kur politikası konusunda dikkat çekici mesajlar verdiği öğrenildi. Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, üyelerin ‘dolar yükselir mi?’ sorusuna ‘bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek’in, Merkez Bankası ile alım yaptıklarını, bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği iddia ediliyor. Bakan Şimşek’in doların uzun vadede dalgalanacağını ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunum yaptı. Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini anlattı, MKYK üyelerinin sorularını yanıtladı.

“1 SENEYE KADAR ENFLASYON DAHA DA AŞAĞI İNER”

Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, “Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

“TASARRUF TEDBİRLERİ UYGULANACAK, HER YERİ SIKIYORUZ’

Edinilen bilgilere göre; Bakan Şimşek, MKYK toplantısında, tasarruf tedbirlerini de kapsamlı bir şekilde anlattı. Alınan tüm tedbirlerin uygulanacağını aktaran Bakan Şimşek, “Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz” dediği belirtildi.

“UZUN VADEDE DALGALANMAYA BIRAKACAĞIZ”

Partililerin, “Ekonomi politikasını bilin ve sokakta anlatın" önerisinde bulunduğu kaydedildi. MKYK üyelerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, “dolar yükselir mi?“ sorularına, "Şu anda bırakırsak düşecek. Biz Merkez Bankası ile alım yapıyoruz o yüzden düşmüyor. Bu durum bir süre daha devam eder. Uzun vadede doları dalgalanmaya bırakacağız. Biraz daha artacağını öngörüyoruz ama 40 TL gibi sıçramalar olmayacak" değerlendirmesinde bulunduğu dile getirildi.

“SIRTIMIZI SICAK PARAYA DAYAYAMAYIZ”

Bakan Şimşek, son 1,5 ayda Türkiye'ye 54 milyar dolar girdiğini açıklayarak, "Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım" dediği ifade edildi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE ARTIŞ OLDU

Merkez Bankası tarafından açıklanan son rezerv raporu da Bakan Şimşek’in Merkez Bankası ile alım yaptıklarını destekleyici veriler ortaya koyuyor.

TCMB’nin dün açıklanan raporunda swap hariç net rezervlerinde, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 17 Mayıs ile biten haftada eksi 13,7 milyar dolara çıktı. Bu durum, 47 gün gibi bir sürede swap hariç net rezervlerde 51 milyar doları aşan "çok güçlü bir iyileşme" olduğuna işaret etti.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 139,1 milyar dolara yükselirken uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünde.

Öte yandan, Merkez Bankasının 30 Nisan'da 2 milyar 918 milyar dolarla günlük bazda döviz alımında "rekor" kırdığı görüldü.

Swap hariç net rezervlerdeki iyileşme, mart sonundaki yerel seçimlerden sonra hızlandı. Söz konusu gelişmede bir süredir dolar/TL'de öne çıkan "carry trade" fırsatı etkili olurken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) büyüklüğü de zirvesinden neredeyse yüzde 50 gerileyerek 70 milyar dolar seviyesine indi.