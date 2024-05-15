Bakan Şimşek’ten kritik talimat! Maliye düğmeye bastı, 50 ilde vergi incelemesi başladı

15 May 2024 10:00 - Güncelleme : 15 May 2024 10:03

Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar bugün başladı! EPDK duyurdu

Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar bugün başladı! EPDK duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten kritik talimat geldi. 50 ilde 5 bin 100 mükellef sıkı takibe alındı. Sahte fatura ve vergi kaçakçılığı için düğmeye basan Hazine ve Maliye Bakanlığı 230 vergi müfettişini görevlendirdi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER HAREKETE GEÇİRDİ

5 bin 100 mükellefin şüpheli işlemleri için harekete geçen müfettişler 17 milyar liralık sahte fatura için inceleme başlattı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni yol haritası belirlendi.

Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı.

Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeleri de yapılacak.