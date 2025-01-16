Bakan Mehmet Şimşek’ten Londra’da büyük mesaj! Türkiye’de dezenflasyon için çift yönlü strateji

16 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:49

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da 250'den fazla yatırımcıyla buluştu. İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'nda konuşan Bakan Şimşek, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle destekleyeceklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Londra​'da 250'den fazla yatırımcıya Türkiye ekonomisini anlattı. Bakan Şimşek, burada Türkiye​ ekonomisinin genel görünümüne dair kapsamlı bir sunum yaparak, temel politika önceliklerini ve yapısal dönüşüm hedeflerini aktardı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN LONDRA ÇIKARMASI

Mehmet Şimşek, İngiltere'deki temasları kapsamında Bank of America tarafından Londra'da düzenlenen Türkiye Konferansı'na katıldı. Konferans, 2018 yılından beri ilk defa düzenlendi. Etkinliğe, 250'den fazla yatırımcı katılırken, ilk defa böyle yüksek katılımcı sayısına ulaşıldı.

DEZENFLASYON SÜRECİNİ ANLATTI

Şimşek, Londra'da dezenflasyon sürecini anlattı. Şimşek, "Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız" dedi.

Açıklamaları şöyle;

"Para politikasının gecikmeli etkisi, negatif mali etki, daha destekleyici gelirler politikası, enflasyon hedefiyle uyumlu yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve arz yönlü tedbirler sayesinde enflasyondaki düşüş devam edecek. Bu yıl bütçe açığını milli gelire oran olarak yüzde 3 civarına indireceğiz. Bu hedef, kamu harcamalarındaki azalma sayesinde gerçekleşecek.

Harcama kontrolleri sayesinde kayda değer bir tasarruf sağladık. Son 10 yılda faiz dışı harcamalarda yukarı yönlü sapma yüzde 9,1 seviyesindeydi. Ancak 2024 yılında harcama kontrollerini sıkı şekilde hayata geçirerek bu sapmayı aşağı yönlü yüzde 3 olarak gerçekleştirdik. Bu, son 10 yılın ortalamalarıyla kıyaslandığında yaklaşık 1,2 trilyon liralık bir harcama disiplinine işaret ediyor.

YÖNETİLEN VE YÖNLENDİRİLEN FİYATLARDA DENGE

Akaryakıt ürünleri, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin maktu vergiye tabi kısımlarını son 6 aydaki yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelliyoruz. Akaryakıtta ÖTV artış oranını, son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin de altında bir seviyede yüzde 6 ile sınırlandırdık. Bu düzenlemenin ortalama satış fiyatına yansıması yüzde 1,4 civarında olurken, 12 milyar liralık vergi gelirinden feragat ediyoruz. Tütün ürünleri ve alkollü içecek grubundaki Yİ-ÜFE güncellemelerinin satış fiyatına etkisi de yıl sonu enflasyon hedefinin oldukça altında kalacak. Yeniden değerleme oranıyla güncellenen hizmetlerin, TÜFE sepetindeki ağırlığı ise sadece yüzde 0,36.

GIDA ARZINA YÖNELİK DESTEKLER DEVAM EDECEK

Dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek, bu alandaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda arz zinciri ve gıda lojistiği alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz. Enerji dönüşümünü ise hem yerli hem de yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz.

Yapısal reformlar, ticarette entegrasyon ve yatırımları teşvik ederek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aktif sanayi politikaları, dijital ve yeşil dönüşüm ile demir yolları gibi verimliliği artıran altyapı yatırımlarına hız kazandıracağız."