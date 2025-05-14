Bakan Şimşek’ten Londra’da kritik mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’da katıldığı EBRD toplantılarında, Türkiye'nin ekonomik programının kararlılıkla sürdüğünü ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Programı patikasında tutmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen yıllık toplantılarında Türkiye paneline katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programı, bütçe politikası ve bölgesel gelişmelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI KREDİ NOTUNU ETKİLEYEBİLİR

Konuşmasında terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme sürecine de değinen Şimşek, bu gelişmenin Türkiye açısından siyasi ve ekonomik faydaları olabileceğine dikkat çekti. Özellikle kredi notu bakımından böyle bir adımın olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN LEHİNE DÖNÜŞEBİLİR

Şimşek, bölgesel ve küresel düzeydeki jeopolitik değişimlerin Türkiye’nin önümüzdeki dönem ekonomik performansına katkı sağlayabileceğini ifade etti. Ekonomi yönetiminin kararlılıkla uyguladığı programın, genel itibarıyla olumlu bir süreci yansıttığını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin beklentilere de değinen Bakan Şimşek, büyümenin öngörülerin bir miktar gerisinde kalabileceğini ancak bunun yönetilebilir bir durum olduğunu belirtti. Ekonomik programın esnekliği ve sağlam temelleri sayesinde bu sapmanın ciddi bir sorun teşkil etmeyeceğini vurguladı.

MALİ DİSİPLİN KARARLILIKLA SÜRECEK

Bütçe politikasına dair net mesajlar veren Şimşek, mali disiplinin süreceğini ve kamu harcamalarının kontrollü biçimde yürütüleceğini ifade etti. “Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz. Bu seviyenin daha da altına inmemiz mümkün” diyerek bütçe disiplinindeki kararlılığı ortaya koydu.