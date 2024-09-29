Bakan Şimşek'ten kredi kartı uyarısı! Cezası 200 bin TL: Her yıl artacak!

29 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:20

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere yönelik GİB'in yürüttüğü çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İşletmelere net uyarılarda bulunan Bakan Şimşek, "Son kanun değişikliğiyle söz konusu ceza tutarı 200 bin liraya yükseltildi. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı​'nın (GİB) kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere yönelik yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bakanlık tarafından bugüne kadar pek çok uygulamanın hayata geçirildiğini hatırlatan Şimşek, perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerin POS cihazları ile ödeme kaydedici cihazlarının birleştirildiğini aktardı. Banka kartlarıyla yapılan ödemelerde, slip ve fişin tek bir belge olarak çıkarılması sağlanarak, kayıt dışı satışların önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldığını ifade eden Bakan Şimşek, bazı mükelleflerin ise hala eski cihazları kullandığını ve kartlı ödemeleri kabul etmediğini söyledi.

Eski cihazları kullanan ve kartlı ödemeleri kabul etmeyen işletmeleri uyaran Bakan Şimşek, geçen yılın sonunda yayımlanan tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar edinmesi ve bu cihazlar üzerinden banka veya kredi kartıyla ödeme kabul etmelerinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

CEZASI 200 BİN TL'YE ÇIKARILDI

GİB'in, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak zorunda olmalarına rağmen yalnızca POS cihazı verilen mükelleflere ve bu cihazları sağlayan banka ve ödeme kuruluşlarına her bir tespit için ayrı ayrı ceza uyguladığı belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Son kanun değişikliği ile bu ceza tutarı 200 bin liraya çıkarıldı ve her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Başkanlık, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazılar göndererek hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesini, bu cihazların mükelleflerden geri alınmasını ve yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesini talep etti. Belirtilen sürede bu değişikliği yapmayan banka ve ödeme kuruluşlarına her bir tespit için tekrar ceza uygulanacak. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu adımlar, vergide adalet ve etkinliği artırmaya yönelik çabalarımızı da güçlendiriyor."