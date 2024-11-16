Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Fiyat istikrarı için sabır gerekiyor

16 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 14:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyon beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarı için sabır gerektiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon​ beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Şimşek, fiyat istikrarına giden yolda sabır ve kararlılık gerektiğinin altını çizdi. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programı titizlikle uygulamayı sürdüreceklerini belirten Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ENFLASYONDA 12 AY SONRA GERİLEME BEKLENİYOR

Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun son ankete göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğine dikkat çeken Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"FİYAT İSTİKRARI İÇİN SABIR GEREKLİ"