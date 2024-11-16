Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Fiyat istikrarı için sabır gerekiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Enflasyon beklentisinin iyileşmeye devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, fiyat istikrarı için sabır gerektiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne dair değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Şimşek, fiyat istikrarına giden yolda sabır ve kararlılık gerektiğinin altını çizdi. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programı titizlikle uygulamayı sürdüreceklerini belirten Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
ENFLASYONDA 12 AY SONRA GERİLEME BEKLENİYOR
Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun son ankete göre 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğine dikkat çeken Mehmet Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"FİYAT İSTİKRARI İÇİN SABIR GEREKLİ"
"Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son 2 aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."