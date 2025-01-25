Bakan Uraloğlu açıkladı! Elazığ-Harput yolu trafiğe açıldı: Süre 8 dakikaya düştü

25 Ocak 2025 17:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 17:12

Elazığ-Harput arasında ulaşımı hızlandıracak 13,6 kilometrelik yeni yol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya indiren proje, yıllık 65 milyon liralık tasarruf ve 315 ton karbon salınımı azaltımıyla çevre dostu bir çözüm sunuyor. Yol, bölgenin turizm ve lojistik potansiyelini artırmayı hedefliyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Elazığ-Harput İl Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada projenin sağladığı çevresel ve ekonomik katkılara dikkat çeken Uraloğlu, yeni yolun yıllık 65 milyon liralık akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, yolun seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya indirdiğini ve karbon salınımını 315 ton azaltacağını vurguladı.

DAHA KISA, DAHA GÜVENLİ VE DAHA MODERN BİR YOL

Toplamda 13,6 kilometre uzunluğunda ve 4 şeritli olarak inşa edilen Elazığ-Harput İl Yolu, eski güzergâhtan 2 kilometre daha kısa bir mesafeyle hizmet sunuyor. Şehir içinde sıkışan eski yolu rahatlatmak için planlanan bu proje, 204 metre uzunluğunda üç köprülü kavşağı da bünyesinde barındırıyor.

DEPREME KARŞI DAYANIKLI ALTYAPI

Açılış töreninde, 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ​ Depremi’nde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Uraloğlu, "Elazığ’ın ulaşım altyapısını güçlendirerek hem afetlere hem de artan trafiğe karşı dayanıklı projeler hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ’A 52,8 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Elazığ’da ulaşıma yapılan yatırımlara değinen Uraloğlu, bugüne kadar kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 52,8 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti. Bölünmüş yol uzunluğunun ise 33 kilometreden 365 kilometreye çıkarıldığını dile getiren Bakan, Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü gibi uluslararası ödüllü projelerin Elazığ’a kazandırıldığını hatırlattı.

TURİZM VE EKONOMİYE KATKILAR

Yeni yolun sadece trafik akışını kolaylaştırmakla kalmayıp bölge turizmini de hareketlendireceğini ifade eden Uraloğlu, Harput gibi tarihi ve kültürel zenginliklerin daha fazla ziyaretçi çekmesine olanak sağlayacağını söyledi. Aynı zamanda yolun lojistik avantajlarıyla ihracatı kolaylaştıracağını ve yerel ekonomiye ivme kazandıracağını ekledi.

Elazığ çevresindeki 9 karayolu projesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, kentin demiryolu altyapısının tamamen yenilendiğini ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.