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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'da rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Ağustos günü İstanbul Havalimanı’nın günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını bildirdi.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 2 Ağustos'ta yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'da rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, ’nda 2 Ağustos günü kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'da rekor kırdı

ANTALYA HAVALİMANI BİR GÜNDE 228 BİN 427 YOLCUYU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, ’nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarını bir kez daha kırdığını belirterek "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı, Avrupa'da rekor kırdı
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#turizm
#rekor
#Antalya Havalimanı
#İstanbul Havalimanı
#Yolcu Trafiği
#Uçak Trafiği
#Ekonomi
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