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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kıyı Emniyeti’ne yerli ve milli takviye: 24 yeni araç katılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosuna 24 yeni deniz aracının ekleneceğini duyurdu.

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Bakan Uraloğlu açıkladı! Kıyı Emniyeti’ne yerli ve milli takviye: 24 yeni araç katılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 16:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosunun 2 acil müdahale römorkörü, 6 kılavuz hizmet botu ve 16 çok maksatlı can kurtarma botuyla güçlendirileceğini açıkladı. Araçların tamamı yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyir, can, mal ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) deniz filosuna 24 yeni aracın ekleneceğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, “2 acil müdahale römorkörü, 6 kılavuz hizmet botu ve 16 çok maksatlı hızlı can kurtarma botu olmak üzere toplam 24 yeni deniz aracı daha filomuza katılacak. İhaleleri tamamlanan bu araçlar, Türk tersanelerinde yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kıyı Emniyeti’ne yerli ve milli takviye: 24 yeni araç katılıyor

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ RÖMORKLERİ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, 42 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki acil müdahale römorkörlerinin 130 ton çekme gücüne sahip olacağını ve bu özellikleriyle Türkiye'nin en güçlü refakat römorkörleri olacağını belirtti. En az 14 knot hıza sahip olacak bu römorkörlerin gemi kurtarma, refakat, liman hizmetleri ve yangınlara müdahale görevlerinde kullanılacağını vurguladı.

KILAVUZ BOTLAR VE KURTARMA ARAÇLARI DA GELİYOR

Uraloğlu, Türk boğazlarından geçen gemilere hizmet verecek kılavuz botların 16,5 metre boyunda, 5,4 metre genişliğinde ve en az 18,5 knot hıza sahip olacağını, aynı anda 4 kılavuz kaptanı taşıyabilecek şekilde tasarlandığını belirtti. Çok maksatlı hızlı can kurtarma botlarının ise 18,5 metre uzunluğunda ve 5,1 metre genişliğinde olacağını kaydeden Uraloğlu, bu araçların 20 knot hıza ulaşabileceğini ve aynı anda 7 kazazede ile 4 personeli taşıyabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Kıyı Emniyeti’ne yerli ve milli takviye: 24 yeni araç katılıyor

“Bu botlarla hem arama-kurtarma hem de yangın söndürme faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Acil durumlarda kazazedelere ilk müdahaleyi yaparak en yakın merkezlere ulaşımlarını sağlayacağız” diyen Uraloğlu, botların Hopa’dan İskenderun’a kadar tüm sahil şeridinde 7/24 hizmet vereceğini bildirdi. Son 5 yılda KEGM filosuna 10 acil müdahale römorkörü, 15 rib bot ve 6 kılavuzluk hizmet botunun katıldığını hatırlatan Uraloğlu, geçen yıl ihalesi tamamlanan 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botunun da temmuz ayında hizmete alınacağını açıkladı.

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