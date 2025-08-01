Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye-Gürcistan ticareti 3,4 milyar dolara ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu "Gürcistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye-Gürcistan ticareti 3,4 milyar dolara ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticari hacmin 5 milyar dolara ulaşması için kararalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı. Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek "5 milyar dolarlık hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye-Gürcistan ticareti 3,4 milyar dolara ulaştı

"İSTİKRAR VE REFAHIN ÖNEMLİ AKTÖRÜ"

Gürcistan'ın, Güney Kafkasya’nın önemli ülkelerinden biri olarak tarih boyunca sahip olduğu konum ve kendine özgü kültürel zenginlikleriyle her zaman dikkati çektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Karadeniz'i Hazar Denizi’ne bağlayan stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve misafirperver insanlarıyla Gürcistan, bölgemizde istikrar ve refahın önemli bir aktörüdür. Gürcistan, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve dostu ortamıyla önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Gürcistan'ın bu başarıları, Türkiye olarak bizleri de sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir."

Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların, iki ülke arasındaki bağı daha da pekiştirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesinde sürdürüyoruz. İşbirliğimizin bu seviyelere gelmesinde sayın cumhurbaşkanlarımızın kararlılıkları ve ortak vizyonları etkili olmuştur." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ortak Komite Kararı’nın ikili ticaretin Pan-Avrupa-Akdeniz bölgesinde yeni kurallar kapsamında sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını söyledi.

TÜRKİYE’NİN GÜRCİSTAN’DAKİ YATIRIMLARI 2,2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye’nin Gürcistan’daki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenler de dahil, 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 bini aşkın firmamız Gürcistan’ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2021 yılında yenilediğimiz Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile yatırımlar alanında yasal altyapımızı da güçlendirmiş olduk. Müteahhitlik hizmetleri de iş birliğimizin bir diğer önemli alanını teşkil etmektedir. Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Müteahhitlerimiz bundan sonra da Gürcistan’daki projelere katkı sunmaya hazırdır."

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye-Gürcistan ticareti 3,4 milyar dolara ulaştı

ORTA KORİDOR’DA GÜRCİSTAN STRATEJİK KONUMDA

Ulaştırma ve alanında da Gürcistan'ın, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahının kilit ülkelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirten Uraloğlu, "Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlamaktadır. Söz konusu koridorun etkin çalışabilmesi için hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de dijital sistemlerin entegrasyonu, büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" veri değişimi anlaşmasının imzalanması ile raylı taşımacılıkta veri paylaşımı ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması yönünde atılan adımlar Orta Koridor'un verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Zira, Orta Koridor’un başarısı açısından Türkiye ve Gürcistan arasında kurulan yakın eş güdüm vazgeçilmez bir öneme sahiptir."

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil kültür ve turizm alanında da yoğun seyrettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Vizelerin kaldırılması ve kimlik kartlarının uygulamaya konulması ile vatandaşlarımızın karşılıklı olarak seyahatine ilişkin çok kıymetli kolaylıklar getirmiş olduk. Yine 16 şehrimiz arasındaki kardeş şehir ilişkisi, ülkelerimiz arasında turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmuştur." dedi.

URALOĞLU, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

2024 yılında Türkiye'yi 1,4 milyon Gürcü turistin, Gürcistan'ı da 343 bin Türk turistin ziyaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a en fazla turist gönderen 2. ülke olduğunu da kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplantının ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Başbakanlık Binası'nda kabul edilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsa temmuzda yatırımcısını güldürdü! Kritik seviyeler aşıldı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Bankada parası olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar uzatıldı
ETİKETLER
#ticaret
#yatırım
#lojistik
#Türk Gürcistan Ilişkileri
#Serbest Ticaret Anlaşması
#Orta Koridor
#Taşımacılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.