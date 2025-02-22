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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Türkiye o alanda dünyada ikinci sıraya yükseldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirterek, ülkemizin küresel mega yat inşa sektöründe sipariş sayısı açısından yüzde 12,9’luk paya sahip olduğunu vurguladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 17:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "BOAT International" tarafından yayımlanan "2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri" verilerini değerlendirerek Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada ikinci sıraya yükseldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, ülkemizin son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldığını belirtti. Türkiye’nin sektörde sipariş adedi bakımından dünya genelinde yüzde 12,9’luk paya sahip olduğunu vurguladı.

TÜRK TERSANELERİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, ülkemizin mega yat imalatında İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerle rekabet ettiğini söyledi. Son yıllarda Türk tersanelerinin ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Uraloğlu, bu gelişmelerin Türkiye'nin küresel pazardaki yerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Tersanelerin dünyanın dört bir yanından sipariş aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, BOAT International verilerine göre Türkiye'nin yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında yüzde 8,9’luk bir büyüme kaydederek, lider konumda bulunan İtalya’nın hemen ardından ikinci sıraya yükseldiğini belirtti. Türk tersanelerinin yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakaladığını ifade etti.

KÜRESEL MEGA YAT PAZARINDA TÜRKİYE’NİN PAYI

Bakan Uraloğlu, dünya genelinde üretim veya sipariş aşamasında olan toplam mega yat sayısının 1138’e ulaştığını belirterek, bu yatların toplam uzunluğunun 45 bin 487 metre olduğunu aktardı. Türkiye’nin bu alandaki payının büyüdüğüne dikkat çeken Uraloğlu, "Ülkemiz, küresel mega yat inşası sektöründe sipariş adedi bakımından yüzde 12,9’luk, siparişlerin toplam uzunluklarına göre ise yüzde 14’lük bir paya sahip" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mega yat kaç metre olur?
50 metre ve üzeri boydaki yatlara mega yat denmektedir. Özetle 30 metreden büyük yatlara donanım ve içerdiği lüks ile değerlendirilerek mega yat denilebilmektedir.
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#Ekonomi
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