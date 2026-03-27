Bakan Uraloğlu devreye aldı! Akıllı yol testleri resmen başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Hastal Kavşağı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'nin ilk 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri' (KAUS) saha uygulamasını devreye aldı.
Bu proje, sadece bir pilot çalışma değil, Türkiye'nin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun temel taşı olarak tanımlanıyor. Gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulanan sistem, ulaşımda dijitalleşme ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Proje kapsamında güzergah boyunca yüksek teknolojili bileşenler entegre edildi.
|Ulaşım Ağının Dijitalleşmesi İçin Kullanılan Temel Teknolojiler
|Değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları
|Lidar, radar, loop ve bluetooth tabanlı araç algılayıcıları
|Yerli ve milli yol kenarı ve araç içi üniteler
|Fiber optik tabanlı yüksek kapasiteli haberleşme ağı
|Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez kullanılan 5G baz istasyonları
Bakan Uraloğlu, 5G altyapısının düşük gecikme süresi ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimini optimize ettiğini belirtti. Yazılım ve donanımın yerli imkanlarla üretilmesinin stratejik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 31 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek özel bir törenle Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişini resmen duyurmaya hazırlanıyor. 1 Nisan itibarıyla ilk sinyalin alınmasıyla birlikte, yüksek hızlı veri iletişimi ve akıllı ulaşım sistemlerinin tam kapasiteyle test edilmesi hedefleniyor. Bu hamle, Türkiye'nin teknoloji birikimini artırırken, ulaşım altyapısını geleceğin otonom ve bağlantılı araç dünyasına hazırlıyor.
Sistem, trafik akışını optimize ederek çevre dostu bir ulaşım modeli sunmayı amaçlıyor. Özellikle yoğun trafik akışının olduğu İstanbul Havalimanı güzergahında, veriye dayalı yönetim sayesinde kazaların azaltılması ve seyahat süresinin verimli kullanılması bekleniyor.