Bakan Uraloğlu devreye aldı! Akıllı yol testleri resmen başladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı-Hastal Kavşağı hattında yerli ve milli akıllı ulaşım sistemlerinin ilk saha uygulamasını resmen başlattı. 1 Nisan itibarıyla yüksek hızlı veri iletişimi ve akıllı ulaşım sistemlerinin tam kapasiteyle test edilmesi hedefleniyor. İşte akıllı yol projesinden tüm detaylar...

GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 10:36
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 10:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ile Hastal Kavşağı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta, Türkiye'nin ilk 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri' (KAUS) saha uygulamasını devreye aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Hastal Kavşağı arasında yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergahta Türkiye'nin ilk 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri' (KAUS) saha uygulamasını devreye alarak Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişini resmen duyurmaya hazırlanıyor.
İstanbul Havalimanı ile Hastal Kavşağı arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta Türkiye'nin ilk 'Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri' (KAUS) saha uygulaması devreye alındı.
Proje kapsamında değişken mesaj işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, çeşitli araç algılayıcıları, yerli ve milli yol kenarı ve araç içi üniteler, fiber optik tabanlı haberleşme ağı ve Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez kullanılan 5G baz istasyonları kullanıldı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek özel bir törenle Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişi resmen duyurulacak.
Sistem, trafik akışını optimize ederek kazaları azaltmayı ve seyahat süresini verimli kullanmayı amaçlıyor.
Bu proje, sadece bir pilot çalışma değil, Türkiye'nin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun temel taşı olarak tanımlanıyor. Gerçek trafik şartlarında bütüncül olarak uygulanan sistem, ulaşımda ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Proje kapsamında güzergah boyunca yüksek teknolojili bileşenler entegre edildi.

Ulaşım Ağının Dijitalleşmesi İçin Kullanılan Temel Teknolojiler
Değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları
Lidar, radar, loop ve bluetooth tabanlı araç algılayıcıları
Yerli ve milli yol kenarı ve araç içi üniteler
Fiber optik tabanlı yüksek kapasiteli haberleşme ağı
Türkiye'de ulaşım alanında ilk kez kullanılan 5G baz istasyonları


Bakan Uraloğlu, 5G altyapısının düşük gecikme süresi ve yüksek bant kapasitesi ile veri iletişimini optimize ettiğini belirtti. Yazılım ve donanımın yerli imkanlarla üretilmesinin stratejik bağımsızlık açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

5G'YE BÜYÜK GEÇİŞ 31 MART'TA

, 31 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek özel bir törenle Türkiye'nin 5G teknolojisine geçişini resmen duyurmaya hazırlanıyor. 1 Nisan itibarıyla ilk sinyalin alınmasıyla birlikte, yüksek hızlı veri iletişimi ve akıllı ulaşım sistemlerinin tam kapasiteyle test edilmesi hedefleniyor. Bu hamle, Türkiye'nin teknoloji birikimini artırırken, ulaşım altyapısını geleceğin otonom ve bağlantılı araç dünyasına hazırlıyor.

Sistem, trafik akışını optimize ederek çevre dostu bir ulaşım modeli sunmayı amaçlıyor. Özellikle yoğun trafik akışının olduğu İstanbul Havalimanı güzergahında, veriye dayalı yönetim sayesinde kazaların azaltılması ve seyahat süresinin verimli kullanılması bekleniyor.

