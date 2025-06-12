Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum etabının temel atma töreninin cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın kuzey-güney yönlü hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini söyledi. Uraloğlu, yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 14:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yer alan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının resmi temel atma töreninin cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

"ULUSAL DÜZEYSE STRATEJİK BİR HAT"

Projenin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda ulusal düzeyde stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

“Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demiryolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz’in, İç Anadolu’ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak"

Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak

"YÜKSEK KAPASİTELİ, HIZLI VE ÇEVRECİ BİR TAŞIMACILIK AĞI OLUŞTURUYORUZ”

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi ile entegre olacağını da dile getiren Bakan Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı’na kadar uzanacak olan kuzey-güney hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz. Bu ağ kapsamında Artvin’den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak ve böylece yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak"

Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak

KIRIKKALE-ÇORUM ARASINA 26 KÖPRÜ VE VİYADÜK İNŞA EDİLECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit ve 84 altgeçit yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük’te bir sayding inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak

ANKARA-SAMSUN ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞECEK

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 360 sürekli işçi alımı yapacak
Volkswagen Polo’nun fiyatı Almanları bile isyan ettirdi! 'Hani halkın arabasıydı'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.