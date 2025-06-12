Bakan Uraloğlu duyurdu! 8 milyon kişi daha YHT'ye kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Delice-Çorum etabının temel atma töreninin cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın kuzey-güney yönlü hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini söyledi. Uraloğlu, yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında yer alan 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının resmi temel atma töreninin cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

"ULUSAL DÜZEYSE STRATEJİK BİR HAT"

Projenin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda ulusal düzeyde stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"

“Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demiryolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz’in, İç Anadolu’ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak"

"YÜKSEK KAPASİTELİ, HIZLI VE ÇEVRECİ BİR TAŞIMACILIK AĞI OLUŞTURUYORUZ”

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi ile entegre olacağını da dile getiren Bakan Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı’na kadar uzanacak olan kuzey-güney hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz. Bu ağ kapsamında Artvin’den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak ve böylece yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak"

KIRIKKALE-ÇORUM ARASINA 26 KÖPRÜ VE VİYADÜK İNŞA EDİLECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit ve 84 altgeçit yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük’te bir sayding inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini de sözlerine ekledi.

ANKARA-SAMSUN ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞECEK

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz.” dedi.