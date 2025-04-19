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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bir ile daha demiryolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında bölgeye yönelik yeni bir demiryolu müjdesini de duyuran Bakan Uraloğlu, ihalenin 28 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! Bir ile daha demiryolu geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 15:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgenin ulaşım altyapısına kazandırılan yeni projelerin hem ekonomik hem de çevresel faydalarına dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bir ile daha demiryolu geliyor

SEYAHAT SÜRESİ 14 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, hizmete alınan projeyle seyahat süresinin 14 dakikaya düşeceğini belirterek, bu sayede yıllık bazda 163 milyon lira zaman tasarrufu, 43 milyon lira da yakıt tasarrufu sağlanacağını kaydetti. Toplamda 206 milyon liralık bir ekonomik kazanç elde edileceğini vurgulayan Bakan, aynı zamanda projeyle yıllık 2 bin 541 ton karbon salımının önüne geçilerek çevrenin korunmasına katkıda bulunulacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bir ile daha demiryolu geliyor

BAKAN URALOĞLU DEMİRYOLU MÜJDESİ VERDİ

Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerin, şehrin ulaşım ağlarını yeniden yapılandırdığını belirten Uraloğlu, bu yatırımların Siirt’in ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sunduğunu ifade etti. 2002 yılından bu yana kente yaklaşık 37 milyar liralık ulaşım ve iletişim altyapı yatırımı yaptıklarını aktaran Uraloğlu, 2002’de yalnızca 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 137 kilometreye ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bir ile daha demiryolu geliyor

Konuşmasında bir de demiryolu müjdesi veren Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi’nin 2025 yılı yatırım programına alındığını ve 34 kilometre uzunluğundaki hattın ihalesinin 28 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Bu adımın, bölgenin ulaşım çeşitliliğini artıracağını ve kalkınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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