Bakan Uraloğlu duyurdu! Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağını duyurdu

31 Ağustos 2024 14:26 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 14:39

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz.

Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi konumunda. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık.

O günlerde de dile getirdiğimiz üzere daha radikal kararlar alarak yaşanılabilecek olumsuzlukları da en aza indirmek için önlemler önlemlerimizi artıracağız demiştik.

"D-100 YOLUNDA YAŞANAN YOĞUNLUK GEÇİCİ"

Bolu Dağı Tüneli'ndeki bu çalışmalarımızın ardından olası yoğun bir yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız inşallah.

Ankara yönünde ulaşımı sağlayan tüpün tünel portalının 90 metrelik uzatması şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin tam anlamıyla önüne geçmiş olacağız.

Şu anda D-100 yolunda yaşanan yoğunluk elbette geçici. Çok kısa bir süre sonra Eylül ayının 19'unda bitmesini planlıyoruz. İnşallah bundan sonra da Bolu Dağı geçişi bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisine uğramayacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Mevcut durumda Bolu Dağı geçişinde özellikle pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması amacıyla 18-25 Ağustos pazar günleri ağır taşıtların D-100 Devlet Yoluna ve Anadolu Otoyolu'nu kullanmalarını sınırlandırdık. Bu uygulamayı 1 Eylül 2024 pazar günü yani yarın da devam ettirmek zorundayız.

Saat 14.00 ile 23.00 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametinde Devlet Yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandırmış olacağız.

Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından, Karadeniz tarafında ise Karabük kavşağından itibaren yapılacaktır."