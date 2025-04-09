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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu! Fahiş otobüs biletine 37 milyon lira ceza

Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs taşımacılığına sıkı denetim yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyat uygulayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara 37,4 milyon liralık ceza kesildiğini açıkladı. Bayram süresince 63 bini aşkın otobüs seferi mercek altına alındı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu! Fahiş otobüs biletine 37 milyon lira ceza
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 11:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Fahiş otobüs biletine 37 milyon lira ceza

63 BİN OTOBÜS SEFERİNE DENETLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik.”

Bakan Uraloğlu duyurdu! Fahiş otobüs biletine 37 milyon lira ceza

37 MİLYON 400 BİN LİRA CEZA

Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı.” dedi.

Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, “Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Şehirler arası otobüslere ne denir?
Şehirlerarası otobüs servisi, şehirlerarası, bazen de ülkelerarası otobüs toplu ulaşım hizmetidir. Şehirlerarası otobüs seferleri, uçak, tren ve özel otomobille beraber dört yaygın ulaşım yönteminden biridir. Çok akslı otobüs, şehir otobüsü, yolcu otobüsü, şehirlerarası otobüs yaygın kullanılır.
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