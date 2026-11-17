Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) geçiş sorgulamaları, ihlalli geçiş bildirim süreçleri ve cezalara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. KVKK kararı doğrultusunda plaka üzerinden açık sorgulamanın kapatıldığını ve işlemlerin e-Devlet'e taşındığını belirten Uraloğlu, sistemin daha da iyileştirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yarın ilgili kurumlarla masaya oturacağını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu duyurdu! HGS'de yeni dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi'ndeki (HGS) gelişmeleri ve yapılan iyileştirmeleri duyurdu. HGS'de plaka üzerinden açık sorgulama, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararı doğrultusunda kapatılarak işlemler e-Devlet'e taşındı. Sistemin iyileştirilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü yarın ilgili kurumlarla bir toplantı gerçekleştirecek. İhlalli geçişlerde vatandaşlara, geçişten 15 gün içerisinde SMS ile bildirim yapılıyor. Cezasız ödeme süresi 15 gün olup, 15. günden 45. güne kadar bir kat ceza uygulanıyor. Ödeme veya başvuru yapılmaması durumunda olay avukat takibine kadar gidebiliyor. Vatandaşların cep telefonu numaralarını e-Devlet veya Karayolları üzerinden güncellemeleri isteniyor.

HGS SİSTEMİNDE İYİLEŞTİRME İÇİN YARIN ZİRVE YAPILIYOR

Bakanlıkta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS işleyişinin geliştirilmesi için talimat verdiğini belirterek yarın yapılacak kritik toplantıyı şu sözlerle duyurdu:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek."

'İHLALLİ GEÇİŞ OLDUKTAN 15 GÜN İÇERİSİNDE SMS GÖNDERİYORUZ'

Otoyollarda araçların hem HGS etiketi hem de plaka üzerinden çift yönlü tespit edildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, hatalı işlemlerde geriye dönük iptal yapıldığını ve telefon numaralarının güncel tutulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Otoyol geçişlerinde biz iki türlü tespit yaparız. Bir tanesi aracın HGS etiketi üzerinden aracı tanırız, diğeri ise plaka üzerinden tanırız. Aracın girdiği gişe ve çıktığı gişeye göre de gerekli ücretlendirme yapılır. Eğer arabanın HGS’si yoksa, yine plaka üzerinden aracın her türlü geçiş noktaları tespit edilebilmektedir. Eğer burada bir yanılgı var ve bize bildirildiği takdirde, geriye doğru yapılmış olan bütün işlemlerin iptal edildiğini özellikle belirtmek isterim. İhlalli geçiş olduktan 15 gün içerisinde vatandaşlarımıza sisteme kayıtlı olan telefon numaraları üzerinden SMS’le bir bildirim yapıyoruz. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızdan mutlaka tanımlı HGS ve plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet üzerinden veya bizim HGS sistemlerimiz üzerinden, Karayolları üzerinden mutlaka güncellemelerini istiyoruz."

CEZA VE AVUKAT TAKİBİ NASIL İŞLİYOR? İŞTE 15 VE 45 GÜN KURALI

İhlalli geçişlerde sürücülere tanınan cezasız ödeme süresini ve sonraki aşamalarda uygulanan yaptırımları hatırlatan Uraloğlu, bildirim yapmayan işletmecilere de ceza kesildiğini vurgulayarak şu detayları paylaştı:

"Vatandaş gişeden geçtikten 15 gün içerisinde bir HGS hesabı açar öderse hiçbir problem yok. Bunlar olmadı 15’inci günden 45’inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Eğer bu tebligata rağmen bir ödeme veya başvuru yapılmamışsa, bu sefer olay bizim de istemediğimiz, avukatla takip sürecine kadar gidiyor. Bütün bu dediklerim yapılmış ve vatandaşa yine bir şekliyle bildirim gitmişse, biz de birebir takip ediyoruz ve bu sefer ilgili işletmeciye idari yaptırımlar uygulamada bulunuyoruz."

'KARI KOCA ARASINDA MAHKEMEYE İNTİKAL EDEN DURUMLAR OLUYORDU'

Plaka üzerinden herkesin birbirinin geçiş kaydını görebildiği eski uygulamanın Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararıyla sonlandırıldığını belirten Bakan Uraloğlu, e-Devlet zorunluluğunun perde arkasını ise şöyle anlattı:

"Ben bakan olarak değil vatandaş olarak istediğim herhangi bir plakanın HGS geçişlerini takip edebiliyordum. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, bunun doğru olmadığına ve kişisel verilerin ihlal edildiğine ilişkin kararını bizlere bildirmesi üzerine artık ilgili kişinin bu sorgulamayı yapabilmesine imkan tanımış olduk. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile e-Devlet üzerinden HGS geçiş sorgulama uygulamasını başlattık. Karı koca arasında mahkemeye intikal eden, 'Şu gün evdeymişsin, halbuki ben senin HGS geçişlerini takip ettim, bak orada değilmişsin' gibi sonuçlar doğuran bir durum olduğu için biz de bu uygulamayı yapmak durumunda kaldık."