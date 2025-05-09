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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul havalimanlarında rekor kırıldı: 4 ayda 39 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının ilk 4 ayında toplam hizmet verilen yolcu sayısının 64 milyon 250 bin 267’ye ulaştığını açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 15:04

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 73 bin 657, dış hatlarda ise 71 bin 151 olduğunu kaydeden Uraoğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 193 bin 894’e ulaştı. Nisan ayında hizmet verilen uçak trafiği 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 8,4 artış meydana geldi." ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 19 MİLYONDAN FAZLA YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 102 bin 796, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 954 bin 959 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 19 milyon 74 bin 321 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,6 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda iç hatlarda 71 bin 97 ton, dış hatlarda 321 bin 508 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 392 bin 606 tona ulaştı.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul havalimanlarında rekor kırıldı: 4 ayda 39 milyon yolcu

64 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, ocak-nisan dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 278 bin 513, dış hatlarda ise 236 bin 31 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 693 bin 916 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 arttığını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 28 milyon 783 bin 776, dış hat yolcu trafiğinin 35 milyon 413 bin 937 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 64 milyon 250 bin 267 yolcuya hizmet verildi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul havalimanlarında rekor kırıldı: 4 ayda 39 milyon yolcu

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise nisan ayında, 6 milyon 974 bin 428 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında toplamda 24 milyon 935 bin 891 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Nisanda yolcu trafiği toplamda 21 bin 592 oldu." dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dört aylık sürede toplamda 14 milyon 107 bin 870 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul havalimanlarında rekor kırıldı: 4 ayda 39 milyon yolcu

İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANLARI 39 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat yaklaşık 34.5 milyon yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak "İstanbul’daki havalimanlarımız yılın ilk 4 ayında 39 milyondan fazla yolcu ağırladı. Söz konusu dönemde 2002 yılına göre tüm Türkiye’deki havalimanlarından yüzde 13 daha fazla yolcuya hizmet verdi." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 153, dört aylık dönemde ise 8 bin 339 olarak gerçekleştiğini de bildirdi. Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 4 ayda iç hatlarda 5 milyon 74 bin 319, dış hatlarda ise 5 milyon 191 bin 962 olmak üzere toplamda 10 milyon 266 bin 281’e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 42 bin 923, dış hatlarda ise 36 bin 571 olmak üzere toplamda 79 bin 494 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dört aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 3 milyon 310 bin 503, Antalya Havalimanı’nda 5 milyon 652 bin 945, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 608 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 511 bin 869 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 182 bin 600 yolcu trafiği gerçekleşti."

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da kaç tane havalimanı vardır?
İstanbul, 3 havaalanına ev sahipliği yapar. (Bunlar arasında Istanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Atatürk Havalimanı yer alır.)
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