Bakan Uraloğlu duyurdu! Karla mücadele çalışmaları başladı

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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış mevsiminin ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarına başladıklarını belirterek, Karayolları ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kışın ilk işaretleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarımıza başladık.
Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımı için Karayolları ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda sahada görev başında. Yollarımızı dört mevsim açık tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyor, her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.