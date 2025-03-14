Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğrudan bağlanacak süper hızlı tren projesinin başlatıldığını açıkladı. Saatte 350 kilometreye kadar hız yapabilecek olan tren, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşecek
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 16:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan çıkıp Akyazı üzerinden doğrudan İstanbul'a bağlanacak süper hızlı tren projesine başlandığını duyurdu. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek olan bu tren, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek. Uraloğlu, projenin en son teknoloji ile gerçekleştirileceğini ve mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla üretileceğini belirtti.

GOOGLE’IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Bakan Uraloğlu, NTV muhabiri Sibel Can’ın sorularını cevaplarken, Google’ın son algoritma değişiklikleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Google’ın değişiklik yapmadığını iddia ettiğini ancak Türkiye’deki kullanıcıların bundan etkilendiğini söyledi. Türkiye’nin hukuki haklarını savunacaklarını ve Rekabet Kurulu tarafından verilen cezaların ardından görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

ROBLOX VE DISCORD'UN AÇILMASI GÜNDEMDE

Mahkeme kararıyla erişime kapatılan Roblox ve Discord hakkında da bilgi veren Uraloğlu, bu platformların yeniden açılabilmesi için yeni bir mahkeme kararının gerektiğini ifade etti. Gerekli kararın alınmasının ardından, ilgili düzenlemelerin yapılacağını ve platformların yeniden erişime açılabileceğini belirtti.

İLK YERLİ BANLİYÖ TRENİ RAYLARA İNİYOR

Raylı sistemlerde yerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, elektrikli tren üretiminde önemli adımlar atıldığını söyledi. Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek yerli banliyö treninin prototipinin gelecek yıl raylara indirileceğini duyurdu. Şehir içi ulaşımda lastik tekerlekli araçların artık yetersiz kaldığını vurgulayan Uraloğlu, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu duyurdu! Şehirlerarası otobüslerde ailelere indirimli bilet kampanyası
Ankara İzmir YHT ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu güzergahı ve tarihi açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Süper hızlı tren kaç km?
Toplam uzunluğu 344 kilometre olacak süper hızlı tren hattımız, saatte 350 kilometre hıza çıkarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek." diye konuştu.
ETİKETLER
#google
#discord
#tren
#abdulkadir uraloğlu
#kişi
#ulaşma ve altyapı bakanı
#ulaştarma ve altyapı bakanı
#ulaştıma ve altyapı bakanı
#ulaştımı ve altyapı bakanı
#ulaştımıra ve altyapı bakanı
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#ulaştma ve altyapı bakanı
#ulaşturma ve altyapı bakanı
#Yerli Üretim
#roblox
#ulaşma ve altyapı bakanlığı
#ulaşt ima ve altyapı bakanlığı
#ulaştarma ve altyapı bakanlığı
#ulaştıma ve altyapı bakanlığı
#ulaştımı ve altyapı bakanlığı
#ulaştımıra ve altyapı bakanlığı
#ulaştıra ve altyapı bakanlığı
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#ulaştma ve altyapı bakanlığı
#ulaşturma ve altyapı bakanlığı
#ulaşma
#ulaştarma
#ulaştırma
#ulaştma
#ulaşturma
#rekabet kurulu
#altyapı
# Ankara
#sorgulama
#süper hızlı tren
#İstanbul-Ankara
#Süper Hızlı Tren
#Ankara-İstanbul
#Algoritma Değişiklikleri
#Banliyö Tren
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.