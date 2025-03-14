Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper hızlı tren geliyor: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan İstanbul'a doğrudan bağlanacak süper hızlı tren projesinin başlatıldığını açıkladı. Saatte 350 kilometreye kadar hız yapabilecek olan tren, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'dan çıkıp Akyazı üzerinden doğrudan İstanbul'a bağlanacak süper hızlı tren projesine başlandığını duyurdu. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek olan bu tren, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek. Uraloğlu, projenin en son teknoloji ile gerçekleştirileceğini ve mümkün olduğunca yerli ve milli imkanlarla üretileceğini belirtti.

GOOGLE’IN ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMALARI

Bakan Uraloğlu, NTV muhabiri Sibel Can’ın sorularını cevaplarken, Google’ın son algoritma değişiklikleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Google’ın değişiklik yapmadığını iddia ettiğini ancak Türkiye’deki kullanıcıların bundan etkilendiğini söyledi. Türkiye’nin hukuki haklarını savunacaklarını ve Rekabet Kurulu tarafından verilen cezaların ardından görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

ROBLOX VE DISCORD'UN AÇILMASI GÜNDEMDE

Mahkeme kararıyla erişime kapatılan Roblox ve Discord hakkında da bilgi veren Uraloğlu, bu platformların yeniden açılabilmesi için yeni bir mahkeme kararının gerektiğini ifade etti. Gerekli kararın alınmasının ardından, ilgili düzenlemelerin yapılacağını ve platformların yeniden erişime açılabileceğini belirtti.

İLK YERLİ BANLİYÖ TRENİ RAYLARA İNİYOR

Raylı sistemlerde yerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, elektrikli tren üretiminde önemli adımlar atıldığını söyledi. Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek yerli banliyö treninin prototipinin gelecek yıl raylara indirileceğini duyurdu. Şehir içi ulaşımda lastik tekerlekli araçların artık yetersiz kaldığını vurgulayan Uraloğlu, raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.