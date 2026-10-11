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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:57

Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak

Kış turizminin gözdesi Turistik Doğu Ekspresi için geri sayım başladı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezonda 70 sefer yapılacağını ve bireysel bilet satışlarının 26 Ekim’de başlayacağını müjdeledi. 21 Aralık'ta raylara inecek olan masalsı tren; Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta vereceği gezi molalarıyla Anadolu’yu gezdirecek. İşte biletlerin satışa çıkacağı tarih, sefer günleri ve tüm detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026’da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026’da başlayacağını belirterek bireysel bilet satışlarının 26 Ekim’de başlayacağını açıkladı.

Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını tren penceresinden izlemek isteyen seyahat tutkunlarına müjdeli haber Bakan Uraloğlu'ndan geldi. Yeni sezonda bilet karaborsasının önüne geçmek ve vatandaşların rahatça bilet bulmasını sağlamak için tarihler netleşti. Bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 itibarıyla TCDD Taşımacılık’ın resmi kanallarında erişime açılacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak

21 ARALIK'TA RAYLARA İNİYOR: TOPLAM 70 SEFER Yapılacak

2026-2027 kış sezonunda Doğu Ekspresi’nin her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 seferle hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, takvimi şöyle paylaştı:

  • Ankara - Kars Seferleri: 21 Aralık 2026 - 10 Mart 2027 tarihleri arasında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenecek.
  • Kars - Ankara Seferleri: 23 Aralık 2026 - 12 Mart 2027 tarihleri arasında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri hareket edecek.

5 İSTASYONDA MOLA: ANADOLU BURAM BURAM GEZİLECEK

Sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür gezisi sunan Turistik Doğu Ekspresi, yolcuların tarihi noktaları görmesi için güzergahta gezi molaları verecek.

  • Ankara’dan Kars’a giderken: Erzincan ve Erzurum istasyonlarında,
  • Kars’tan Ankara’ya dönerken: İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.
Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak

YATAKLI VE YEMEKLİ VAGONA YOĞUN İLGİ

Trenin konforlu bir seyahat sunacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, her yataklı vagonda 10 kompartıman ve kompartımanlarda 2'şer yatak yer aldığını açıkladı. Bir yataklı vagonun 20 yolcu kapasitesine sahip olduğu trende, yolcuların lezzetli yemekler yiyebileceği bir yemekli vagon da kesintisiz hizmet verecek.

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#Ekonomi
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