Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 sefer yapacak

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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında toplam 70 sefer gerçekleştireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026’da, Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026’da başlayacağını belirterek bireysel bilet satışlarının 26 Ekim’de başlayacağını açıkladı.
Anadolu'nun eşsiz kış manzaralarını tren penceresinden izlemek isteyen seyahat tutkunlarına müjdeli haber Bakan Uraloğlu'ndan geldi. Yeni sezonda bilet karaborsasının önüne geçmek ve vatandaşların rahatça bilet bulmasını sağlamak için tarihler netleşti. Bireysel bilet satışları 26 Ekim 2026 itibarıyla TCDD Taşımacılık’ın resmi kanallarında erişime açılacak.
2026-2027 kış sezonunda Doğu Ekspresi’nin her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 seferle hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, takvimi şöyle paylaştı:
Sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir kültür gezisi sunan Turistik Doğu Ekspresi, yolcuların tarihi noktaları görmesi için güzergahta gezi molaları verecek.
Trenin konforlu bir seyahat sunacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Uraloğlu, her yataklı vagonda 10 kompartıman ve kompartımanlarda 2'şer yatak yer aldığını açıkladı. Bir yataklı vagonun 20 yolcu kapasitesine sahip olduğu trende, yolcuların lezzetli yemekler yiyebileceği bir yemekli vagon da kesintisiz hizmet verecek.