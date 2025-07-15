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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk hava sahasında iki yeni rekor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde iki yeni rekora imza atıldığını açıkladı. Uraloğlu, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldığını belirtirken, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle de yeni rekorun kaydedildiğini duyurdu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk hava sahasında iki yeni rekor!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldığını, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle toplam uçak trafiği rekorunun kırıldığını belirtti. Uraloğlu, açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin, üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde iki yeni rekora imza atıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk hava sahasında iki yeni rekor!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı () verilerine göre, 27 Nisan 2025'teki 1729 uçuşu geride bıraktıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"13 Temmuz'da, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 12 Temmuz'da, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla, 15 Haziran 2024'teki 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir."

https://x.com/a_uraloglu/status/1945055512120136114?s=48&t=aeEH5kCcBC8tyO5SXCxYGw

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ETİKETLER
#hava trafiği
#eurocontrol
#Türk Hava Sahası
#Uçuş Rekortu
#Dhmİ
#Uluslararası Uçuş
#Ekonomi
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