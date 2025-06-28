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 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu: Orta Koridor Türkiye'yi 21 ülkeye bağlayan ticaret omurgası olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un deniz yoluna göre iki kat daha hızlı, hava yoluna göre de dört kat daha ekonomik olduğunu belirterek "Türkiye'yi 21 ülkeye bağlayan ticaret omurgası olacak " ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu: Orta Koridor Türkiye'yi 21 ülkeye bağlayan ticaret omurgası olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 14:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da gerçekleşen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünya Bankası desteğiyle yapılan foruma 70 ülkeden temsilci katıldı. Türkiye’nin doğu-batı yönündeki koridorların merkezinde yer aldığını ifade eden Uraloğlu, kuzey-güney ve çapraz hatlarla entegrasyonun zorunlu hale geldiğini belirtti.

“Artık sadece doğu-batı ekseni yetmez. Kuzey ve güney koridorlarını da güçlendirmeliyiz,” ifadelerini kullandı.

TAŞIMDA SÜRELER KISALACAK

Orta Koridor’un Çin’den Avrupa’ya demir yoluyla 18 günde ulaşan yükleri, ilerleyen yıllarda 13 güne kadar taşıyabileceğini belirten Uraloğlu, Süveyş üzerinden 35 gün süren taşımaların da bu sayede önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu: Orta Koridor Türkiye'yi 21 ülkeye bağlayan ticaret omurgası olacak

75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL

Orta Koridor’un yılda 75 milyar dolarlıkticarethacmini yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, 6,5 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini söyledi. Projenin 10 yıllık etkisinin 114 milyar dolarlık üretim ve 144 bin kişilik istihdam olacağını da ekledi.

KALKINMA YOLU VE ALTERNATİF KORİDORLAR

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin tamamlanmasıyla Irak, Türkiye, Katar ve BAE’nin dahil olduğu yeni bir lojistik hattın devreye alınacağını söyledi. Bu sayede Hürmüz Boğazı gibi riskli bölgelerde yaşanabilecek krizlere karşı alternatif oluşturulacağını belirtti.

Ticaretin hızlanması için gümrük süreçlerinde dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “Gümrükte saatlerce beklemeye tahammül yok,” ifadesini kullandı. E-devlet sisteminin 67 milyon kullanıcıya ulaştığını ve hizmetlerin sürekli geliştirildiğini hatırlattı. Ayrıca yeşil enerji yatırımlarına ve e-mobiliteye de destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Son 23 yılda ulaştırma ve iletişim altyapısına 300 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Havalimanlarımız 240 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye ulaştı,” dedi. Türkiye’nin 21 ülkeye doğrudan bağlanan bir lojistik merkezi haline gelmesinin stratejik önemini yineledi.

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#Ekonomi
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