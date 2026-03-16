Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türkiye’de 5G için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme yatırımlarında çıtayı zirveye taşıdıklarını açıkladı. 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisinin aktif hale getirileceğini belirten Uraloğlu, iki yıl içinde ülkenin tamamının 5G kapsama alanına alınacağını duyurdu. Uraloğlu ayrıca, ulaştırma sektörüne bugüne kadar yapılan toplam yatırımın 355 milyar doları bulduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 23:08

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

0:00 223

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde yaptıkları birçok yatırım olduğuna işaret ederek, "Ülkemize adeta çağ atlattık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23-24 yıla sığdırdık çok şükür. Ulaştırma alanına şöyle bir baktığımızda 355 milyar dolarlık yatırım yaptığımızı söyleyebilirim. Bugün bu yatırımı yapmış olsaydık değeri nedir, değeri budur. Gerçekten bu büyüklükteki bir ülkede bu kadar zaman diliminde çok kıymetli yatırımları hayata geçirdik." dedi.

Türkiye'de 70'e yakın kamu-özel işbirliği (KOİ) projesinin bakanlık alanında yapıldığını belirten Uraloğlu, bunların yapıldığı tarihteki tutarlarının yaklaşık 52 milyar dolar olduğunu, bugün yapılmış olsaydı 92 milyar dolar olacağını ifade etti.

Uraloğlu, KOİ projelerine devam ettiklerini ifade ederek, bu alanda yapılan havalimanı ve otoyolu gibi projeleri paylaştı.

DEMİR YOLU AĞINDA 2053 HEDEFİ 28 BİN 500 KİLOMETRELERE ÇIKARMAK

Demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometre demir yolu ağının yüzde 50'den fazlasını sinyalli ve elektrikli hale getirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ilave ederek 14 bin kilometrelere çıkardık." diye konuştu.

Uraloğlu, demir yolu ağında 2053 hedefinin 28 bin 500 kilometrelere çıkarmak olduğunu belirtti.

Demir yolu araçları noktasında çok ciddi noktaya geldiklerine dikkati çeken Uraloğlu, milli elektrikli hızlı treni test etmeye başladıklarını anımsattı.

16 YENİ HAVALİMANI

Uraloğlu, havacılıkta havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını işaret ederek, 16 yeni havalimanı yaptıklarını, 16 havalimanını da ticari uçuşlara açtıklarını ifade etti.

Yeni havalimanlarını ihtiyaç oldukça yapmaya gayret ettiklerine ama artık ihtiyacın genel anlamda karşılandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Bayburt, Gümüşhane ve Yozgat'ı bu sene açacağız, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapacağız, en son Cumhurbaşkanımız ile ziyaret ettiğimizde Aydın'daki havalimanının da ticari uçuşlara açılabilecek şekilde yeniden yapılmasını gündemimize almış olduk." dedi.

Uraloğlu, denizcilikte liman sayısını 150'lerden 217'lere çıkardıklarını ifade ederek, denizciliği dünyadaki 10 büyük filodan bir tanesine sahip hale getirdiklerini vurguladı.

"İNŞALLAH 5G'Yİ 81 İLİMİZDE AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"

Haberleşme sektöründe de geniş bant internet kullanımından GSM operatörlerine kadar Türkiye'nin her tarafına yaygın hale getirdiklerine, getirmeye gayret ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "5G teknolojisinde 1 Nisan'a günler kaldı, inşallah 5G'yi 81 ilimizde aktif hale getireceğiz. İki yıl içinde de bütün ülkemizi kapsama alanı içerisine inşallah almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türk müteahhitlerinin dünyadaki 250 müteahhitlik firması arasına girdiğini belirterek, bu işleri yapan iş makinelerinin üretimi noktasında da Türkiye'de çok iş yapıldığını söyledi.

Müşavirlik firmalarından da 8 şirketin dünya sıralamasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, "O da kıymetli. Onu da biraz daha artırmaya ihtiyaç var. Eximbank kredileriyle sektörümüzü birazcık daha destekliyor olursak müteahhitlerimizin daha iyi işler yapabileceğine, yurt dışında özellikle daha başarılı olabileceklerine canıgönülden inanıyorum. O süreci de yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

"MAZLUM COĞRAFYALARDA HİÇ KİMSENİN KANININ AKMASINA RIZA GÖSTERMİYORUZ"

Uraloğlu, Türkiye'nin kuzeyinde ve Orta Doğu'daki savaşlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bu savaşların durdurulması noktasında gece gündüz gayret ediyor. Diplomasiyle, ikili ilişkilerle vesaire. Başlamaması için de gayret etti. Ama maalesef başladı. Şimdi bu gayret içerisindeyiz. Biz dini, dili, ırkı her ne olursa olsun, mazlum coğrafyalarda hiç kimsenin kanının akmasına rıza göstermiyoruz. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu zorluklar iş insanlarımızın bu coğrafyalarda iş yapma zorluklarını ve risklerini de beraber getiriyor. Ama bunları yakından takip ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu savaşlar bitecektir, biz de hem kendi huzurumuz hem de sizlerin daha iyi iş yapabilmesi noktasında bu kanalları açacağız."

İNTES Başkanı Celal Koloğlu ise Türkiye'nin ulaştırma alanında stratejik önemde seviyeye ulaştığına işaret ederek, elde edilen başarıların yalnızca Türkiye'de değil uluslararası alanda da dikkati çektiğini söyledi.

ETİKETLER
#5g teknolojisi
#Kamu-özel Işbirliği
#Demiryolu Projeleri
#Ulaştırma Yatırımları
#Havalimanı Yapımı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.