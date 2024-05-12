Bakan Uraloğlu'ndan tasarruf tedbiri! Konvoyu dikkat çekti

12 May 2024 12:51 - Güncelleme : 12 May 2024 12:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü kamuda tasarruf uygulamalarının ayrıntılarını açıklayacak. Alınan bilgilere göre, yeni paketle beraber 100 milyar TL tasarruf hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun konvoyunun kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsten oluştuğu görüldü.

KONVOYU DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı bir ziyaret gerçekleştirdi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu Malatya Havalimanı'nda kent protokolünce karşılandı.

Bakan Uraloğlu'nun konvoyu kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 3 minibüsten oluştuğu görüldü.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu'nu valilik önünde ise Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile diğer protokol üyeleri karşıladı.

Valilik ziyaret defterini imzalayan Uraloğlu, daha sonra valilikte düzenlenen ve bakanlığa bağlı birimlerle ilçe belediye başkanlarının da katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Girişinde gazetecilerin görüntü almasına izin verilen toplantı basına kapalı sürdü.