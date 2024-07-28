Bakan Vedat Işıkhan SGK borcunu ödemeyenlere icra yapacaklarını duyurdu

28 Temmuz 2024 21:17 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 21:23

SGK prim borcunu ödemeyen belediyelere yönelik tahsilatın yapılacağı duyurusu sonrası tartışmalar başladı. Bakan Vedat Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi duyurmuş ve bunların CHP yönetimindeki belediyeler olduğu görülmüştü.

Işıkhan'ın yayınladığı listeye göre "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira." borçlu olduğu ortaya çıkmıştı.

96 MİLYAR LİRA PRİM BORCU VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan A Haber'de yaptığı açıklamalarında emekli aylıklarının ödenmesinde SGK primlerinin katkısının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

"Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.

-Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz."

1402 belediyenin 1307'sinin borcunun olduğunu söyleyen Işıkhan borcunu ödemeyen belediyelerle ilgili icraya başvurulacağını duyurdu.

İCRAYA BAŞVURULACAK

Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak.

Belediyelerin borçlarına ilişkin cami arsası alındığı haberlerini yalanlayan Işıkhan "Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı." dedi.