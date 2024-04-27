Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

27 Nisan 2024 13:27 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam tartışmasının başlamasıyla ilgili olarak yılın başında ikinci zam yapılmayacak şekilde zam yapıldığını vurguladı.

Asgari ücrete ilişkin soru üzerine de Işıkhan, çalışanların emeğini siyaset malzemesi yaparak asgari ücret kararlarını sürekli seçim gündemiyle bir tutmak isteyen art niyetli bazı gruplar olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, "Son açıklamalarımızı siyasetle ilişkilendirenler çok iyi biliyor ki bu yeni bir söylem değil, asgari ücret sürecinde zaten ifade edilmiş bir durumdu." dedi.

Hükümetin, asgari ücreti belirlemediğini, işçi ve işveren arasındaki müzakereyi sağladığını, bir nevi hakem görevi yaptığını anlatan Işıkhan, şunları dile getirdi:

"2024 yılı asgari ücret belirlenirken yeni asgari ücret seviyesi temmuzda bir artış yapılmayacak şekilde belirlenmişti. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak ortaya çıkmışken Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği asgari ücret düzeyi yıllık yüzde 100 artışı ifade eden seviyeye geldi. Yani bir sene önce 8 bin 500 lira olan asgari ücret iki katına çıkarılarak 17 bin lira olarak belirlendi. Dolayısıyla temmuzda artış yapılmayacağını dikkate alarak bu seviye belirlenmiş durumdaydı."

Çalışanların refahını kalıcı olarak artırmanın gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, bunun yolunun enflasyonu düşürüp daha istikrarlı ve güvenli bir ekonomi tesisi olduğunu belirtti.

1 MAYIS TARTIŞMASI

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs tartışmasını da değerlendirerek "1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek." açıklamasında bulundu.

CHP'den Çalışma Meclisi'nin sendikalar katılmasın diye 1 Mayıs'ta düzenlenmek istendiği yönünde açıklamalar yapıldığını aktaran Işıkhan, "Çalışma Meclisi'ni 29-30 Nisan'da gerçekleştireceğiz, 1 Mayıs'ta değil. Bu iddia baştan yalan. CHP her zamanki gibi önce bir yalan uyduruyor sonra da bu yalanı senaryo haline getiriyor, olmayan bir şey üzerinden toplumda ne yazık ki algı oluşturuyor." diye konuştu.