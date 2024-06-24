Bakan Vedat Işıkhan'dan yangın mağdurlarına ziyaret

24 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:05

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 25.81 zam olasılığı! Emeklilerin merakla beklediği o tablo...

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli maaşlarına yüzde 25.81 zam olasılığı! Emeklilerin merakla beklediği o tablo...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yazçiçeği Mahallesi'nde anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, hayatını kaybeden Zekiye Erdemli, Kerime Erdemli ve İsmail Yardımcı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

BAKAN IŞIKHAN, YANGIN MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ

"Vatandaşlarımızın yanlarında olacağız" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İhtiyaçları belirleyeceğiz. Hepimiz buradayız. Bu yaraları da hep birlikte sarmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Yazçiçeği Mahallesi'nde anız yangınlarında hayatını kaybeden Zekiye Erdemli, Kerime Erdemli ve İsmail Yardımcı ve kırsal Köksalan Mahallesi'nden Abdurrahman ve Ubeydullah Buğdaycı'nın yakınlarını ziyaret eden Işıkhan, ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

VEDAT IŞIKHAN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİNDE BULUNDU

Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşı kaybettiklerini, 78 kişinin de yangınlardan etkilendiğini belirten Işıkhan, "Önümüz temmuz, ağustos ayları, bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım." dedi.

Diyarbakır ve Mardin'de yangınlarda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİYLE DESTEK

Işıkhan, şöyle konuştu;

"Her iki ilimizde de Valiliklerimiz koordinatörlüğünde AFAD başta olmak üzere sağlık, UMKE, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz olaya anında müdahale etti. Ne yazık ki canlarımızı kaybettik. Bunun yanında küçük ve büyükbaş hayvan kaybımız, aynı zamanda ekili alanlarımız, meralarımız zarar gördü.

Devlet olarak da buradayız. Zarar gören kardeşlerimize acil yardım ödeneğiyle gerekli maddi destek sağlandı"