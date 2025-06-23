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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılay arasında kan bağışında bulunan tüm gönüllüler adına fidan dikilmesini içeren işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın, başta afetler olmak üzere, vatandaşların zor anlarında yanlarında olduğunu söyledi.

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Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 12:43

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Kızılay'ın kan depolarının dolması ve ormanlık alanların artması için önemli bir kampanyayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Kızılay'a kan bağışında bulunan tüm gönüllü kan bağışçıları için fidan dikilmesini sağlayacağız." dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek

Bakanlık ve Türk Kızılay'ın 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birlikte hareket ettiklerini anımsatan Yumaklı, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Kızılay ile özellikle gıda temini noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Yumaklı, Türk Kızılay'ın 1,5 asrı bulan tecrübesiyle ülkenin yardım eli olduğuna işaret ederek, kuruluşun daha güçlü hale gelmesi için herkese görev düştüğünü kaydetti.

Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek

KAN BAĞIŞIYLA ORMANLAR YEŞERECEK: HER BAĞIŞA 3 FİDAN

Türk Kızılay'ın, ihtiyaç durumunda, daha fazla kişiye yardıma koşması için kan depolarının da dolu olması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: "İşte bu minvalde, Kızılay'ın kan depolarının dolması, bizim de ormanlık alanlarımızın artması için önemli bir kampanyayı hayata geçiriyoruz. Kızılay ile 'Hastaya Kan Ormana Can' olsun diye önemli bir işbirliği protokolünü bugün imzaladık. Protokol ile Kızılay'a kan bağışında bulunan tüm gönüllü kan bağışçıları için fidan dikilmesini sağlayacağız. Bir ünite kan bağışı yapan tüm gönüllüler adına üç fidan dikerek onların geleceğe nefes olacak bir eser bırakmasını sağlayacağız."

Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek

KAN BAĞIŞÇILARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Yumaklı, protokol kapsamında yıllık 12 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu da her yıl 4 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşmak anlamına geliyor. Kızılay'ın gönüllü kan bağışçıları için, Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından fidanları için teşekkür sertifikası oluşturacağız, kan bağışçılarımıza bu sertifikaları ulaştıracağız, onlar da bu ağaçların nerelerde kendileri için dikilmiş olduğunu görmüş olacaklar." diye konuştu.

Bakan Yumaklı açıkladı: Kan bağışıyla ormanlar yeşerecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da projenin vatandaşları kan bağışına teşvik ettiğine bildirerek, işbirliğinin, ormanların önemine de dikkati çektiğini vurguladı.

Çevreye yatırımın geleceğe yatırım anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: "Daha sağlıklı bir çevre için, Bakanlığımızın göstereceği hedefler doğrultusunda, onlarla beraber çalışacağız. Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyacı her zaman devam edecek. Kan teminin olamadığı bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğunu her zaman söylüyoruz. Bağışçılarımız bir hastaya kan verdiği zaman, aynı zaman da üç fidanın dikilmesine aracılık etmiş olacak. Sahada fidan dikimlerine de eşlik ederek bunu bir sosyal hareket olarak konumlandırmak istiyoruz." Konuşmaların ardından Yumaklı ve Yılmaz, genel müdürlükte kurulan kan alma merkezini ziyaret etti.

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#Ekonomi
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