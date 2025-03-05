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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu: 687 yeni projeye hibe desteği sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 687 yeni projeye hibe desteğinin onaylandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 13:01

Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlesinin hızla devam ettiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 687 yeni projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

IPARD III PROGRAMI İLE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

Yumaklı, kırsal kalkınma alanında 687 projenin daha ülkeye kazandırıldığını belirterek, projelerin birçok farklı sektörü kapsadığını ifade etti. Bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde gerçekleştirilen bu projeler, IPARD III Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

3 MİLYAR 740 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ ÖDENECEK

Bu projelere toplamda 3 milyar 740 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Yumaklı, bu projelerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 5,4 milyar TL tutarında bir yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını belirtti. Bu yatırımların kırsal kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

IPARD III KAPSAMINDA TOPLAM DESTEKLENEN PROJE SAYISI 1079’A ULAŞTI

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı sayesinde, desteklenen toplam proje sayısı 1079’a ulaşmış oldu. Toplam hibe tutarı ise 7,2 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 12 milyar TL’ye çıktı. Bakan Yumaklı, bu projelerin Türkiye Yüzyılı'na katkı sağlayacak önemli adımlar olduğunun altını çizdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Devlet hangi işler için hibe veriyor?
Sağlık turizmi, savunma sanayi, makine, otomotiv, turizm, tekstil, kimya, mobilya, demir-çelik, elektrik-elektronik, yazılım, medikal, ilaç ve eczacılık, gıda, ambalaj, kozmetik, inşaat malzemeleri, tarım, mücevherat, madencilik gibi hemen her sektörün destek alabileceği çeşitli programlar mevcut.
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