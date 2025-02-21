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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar 218 milyon 718 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,2 milyar lirayı aşan destek ödemesi yapılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 13:36

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA

Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Yumaklı, "3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, hububat için 2 milyar 995 milyon 24 bin 886, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9, su ürünleri yetiştiriciliği için de 108 milyon 528 bin 674 lira olarak belirlendi. Hububat desteği Konya, Iğdır ve Kırşehir'de buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 çiftçi Desteği Ne Kadar?
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.
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#tarım ve orman bakanı
#tarım ve orman bakanlığı
#Ekonomi
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