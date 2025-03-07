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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 3 milyar 299 milyon 386 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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Bakan Yumaklı duyurdu! Çiftçilere 3,3 milyar lira destek ödemesi yapılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 13:38

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tarıma sağladıkları desteğin üretimdeki verimliliği artırmaya devam ettiğini duyurdu. Yumaklı, "Bugün 3 milyar 299 milyon 386 bin lira tutarında destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

DESTEK ÖDEME TUTARLARI

Açıklamada yer alan verilere göre, bu ödemelerin dağılımı şu şekilde olacak:
Hububat üreticilerine 3 milyar 30 milyon 403 bin 767 lira, hayvan gen kaynakları için 228 milyon 675 bin lira ve kırsal kalkınma yatırımları için 40 milyon 307 bin 577 lira ödeme yapılacak.

HUBUBAT DESTEĞİ VERİLECEK İLLER

Hububat desteği, özellikle Samsun, Tokat, Karaman, Kars, Şırnak, Bayburt, Gümüşhane, Batman, Erzincan, Erzurum, Van, Siirt, Balıkesir, Çorum, Afyonkarahisar, Tunceli ve Kahramanmaraş illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale gibi ürünleri yetiştiren çiftçilere sağlanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çiftçi mazot ve gübre desteği nasıl alınır?
Başvuruyu sadece mobil uygulama veya online şube üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru kredi başvurusu şeklinde olup herhangi bir kesinti ve geri ödeme söz konusu değildir.
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