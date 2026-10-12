Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

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İstanbul
İklim krizi kapıya dayandı, çiftçi için 2027 ayarı yapıldı! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM’de tarihi kapsam genişlemesini duyurdu. Don tehlikesine karşı sigortalanan ürün sayısı 9’dan 25’e çıkarılırken; cevizden bademe, nardan kestaneye 16 yeni ürün Temel Sigorta Paketi'ne dahil edildi. İşte kovan, sera ve hayvancılık desteklerinde güncellenen yeni limitler...
Yeni sezon düzenlemeleriyle birlikte Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi'nde kapsama alınan ürün çeşitliliği artırıldı. Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne için uygulanan don teminatına; ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane eklenerek ürün sayısı 25'e çıkarıldı. Ayrıca Gelir Koruma Sigortası’na tritikale, üretici talepleri doğrultusunda ise pelemir ürünü dahil edildi.
Kuraklık gibi afetlere karşı üreticinin verim kaybını parsel bazında koruma altına alan Parsel Bazlı Verim Sigortası yaygınlaştırılıyor. Tekirdağ’daki pilot uygulamanın ardından sistem Şanlıurfa ve Kayseri illerinde de hayata geçirilecek ve sonrasında tüm Türkiye'ye yayılacak. Ayrıca şeker pancarı tohumluğunda yaban domuzu zararları ile baraj kapaklarının açılması sonucu oluşan sel hasarları da kapsama alındı.
Bakan Yumaklı, hayvancılık ve seracılık alanında atılan lehte adımları da şu şekilde özetledi:
Sosyal desteklerin de unutulmadığını belirten Bakan Yumaklı, daha önce sadece şehit yakınları ve gazilere uygulanan TARSİM prim indirimi imkanının yeni dönemle birlikte gazi yakınları için de geçerli olacağını müjdeledi.