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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:37

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

İklim krizi ve doğal afet risklerine karşı üreticilerin emeğini korumayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet destekli tarım sigortalarının (TARSİM) şemsiyesini genişletti! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 yılından itibaren uygulanacak yeni düzenlemeleri tek tek açıkladı. Temel Sigorta Paketi'ne 16 yeni ürün dahil edilerek don teminatı verilen ürün sayısı 25'e çıkarıldı. Şanlıurfa ve Kayseri'de yeni pilot uygulamalar başlarken; kovan, sera ve hayvancılık desteklerinde de limitler artırıldı. İşte 2027 TARSİM paketinin tüm detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 10:37

İklim krizi kapıya dayandı, çiftçi için 2027 ayarı yapıldı! , TARSİM’de tarihi kapsam genişlemesini duyurdu. Don tehlikesine karşı sigortalanan ürün sayısı 9’dan 25’e çıkarılırken; cevizden bademe, nardan kestaneye 16 yeni ürün Temel Sigorta Paketi'ne dahil edildi. İşte kovan, sera ve hayvancılık desteklerinde güncellenen yeni limitler...

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

DON TEHLİKESİNE KARŞI ÜRÜN SAYISI 25'E YÜKSELTİLDİ

Yeni sezon düzenlemeleriyle birlikte Bitkisel Ürün Sigortası ve Temel Sigorta Paketi'nde kapsama alınan ürün çeşitliliği artırıldı. Daha önce kayısı, elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, erik, kiraz ve vişne için uygulanan don teminatına; ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestane eklenerek ürün sayısı 25'e çıkarıldı. Ayrıca Gelir Koruma Sigortası’na tritikale, üretici talepleri doğrultusunda ise pelemir ürünü dahil edildi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

PARSEL BAZLI VERİM SİGORTASI 2 YENİ İLDE DAHA BAŞLIYOR

Kuraklık gibi afetlere karşı üreticinin verim kaybını parsel bazında koruma altına alan Parsel Bazlı Verim Sigortası yaygınlaştırılıyor. ’daki pilot uygulamanın ardından sistem ve illerinde de hayata geçirilecek ve sonrasında tüm Türkiye'ye yayılacak. Ayrıca şeker pancarı tohumluğunda yaban domuzu zararları ile baraj kapaklarının açılması sonucu oluşan sel hasarları da kapsama alındı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

ARICILIK, SERA VE BÜYÜKBAŞ CİHAZLARINDA LİMİT ARTIŞI

Bakan Yumaklı, hayvancılık ve seracılık alanında atılan lehte adımları da şu şekilde özetledi:

  • Büyükbaş Hayvan Sigortaları: Geniş kapsamlı tarifede yetiştiriciler, talepleri halinde buzağılarını doğduğu ilk günden itibaren sigortalatabilecek.
  • Arıcılık Sigortası: Kar yağışı kaynaklı heyelanlar kapsama alınırken, kovan başı bedel 5 bin 500 TL'den 6 bin 500 TL'ye yükseltildi.
  • Sera Sigortası: Örtü onarım masrafı limiti 6 bin 500 TL'den 8 bin 500 TL'ye çıkarıldı; modernize seralarda %5 prim indirimi tanımlandı.
Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Sigortada kapsam genişliyor

GAZİ YAKINLARINA DA PRİM İNDİRİMİ

Sosyal desteklerin de unutulmadığını belirten Bakan Yumaklı, daha önce sadece şehit yakınları ve gazilere uygulanan TARSİM prim indirimi imkanının yeni dönemle birlikte gazi yakınları için de geçerli olacağını müjdeledi.

ETİKETLER
#kayseri
#Tekirdağ
#Şanlıurfa
#tarım ve orman bakanı
#ibrahim yumaklı
#Tarsİm
#Bitkisel Ürün Sigortası
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#Parsel Bazlı Verim Sigortası
#Ekonomi
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