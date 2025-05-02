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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanlı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyar 91 milyon 430 bin lira destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 3 milyar 91 milyon 430 bin lira destek ödemesinin tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 17:33

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

ÖDEMELER BUGÜN HESAPLARA YATIRILACAK

Üreticilere destek olduklarını ve "bereketin yüzyılına" yürüdüklerini belirten Yumaklı, "3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu bilgisi de yer aldı.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1918278103115215248

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ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Ekonomi
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