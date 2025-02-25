Bakan Yumaklı duyurdu! Tarım Bakanlığı'na 8 bin 500 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına karşı daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 8 bin 500 kişilik yeni ekibin göreve başlayacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"YEŞİL VATAN'A AYRILAN KAYNAK 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"



4. Tarım Orman Şurası’nda konuşan Yumaklı, iklim değişikliğinin ormanlara ve tarıma olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ormanların sürdürülebilir yönetimi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Yeşil Vatan" için ayrılan kaynağın 200 milyar lirayı aştığını aktaran Yumaklı, bugüne kadar 8 milyar fidan dikildiğini ve ülkenin 24,3 milyon hektarlık orman alanına sahip olduğunu vurguladı. Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı ve 1766 arazözle donatıldığını ifade eden Bakan, ayrıca 127 bin gönüllünün bu mücadelede yer aldığını söyledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise iklim değişikliği nedeniyle artan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadele kapsamında her yıl yaklaşık 1 milyon faydalı organizmanın ormanlara salındığını belirtti. Orman ekosistemlerinin sağlıklı kalması için yapılan çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.