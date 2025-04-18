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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:14

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin 18 Nisan 2025 itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

EN FAZLA ÖDEME MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİNDE YAPILACAK

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, toplamda 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 TL tutarındaki destek paketi kapsamında çeşitli kalemlerde ödemeler yapılacak. En büyük payı, 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL ile mazot ve gübre destekleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği kapsamında 841 milyon 350 bin 785 TL, hayvan hastalıkları nedeniyle yapılacak tazminatlar için 151 milyon 835 bin 620 TL ve kırsal kalkınma yatırımlarına 29 milyon 76 bin 532 TL destek sağlanacak.

Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Mazot ve gübre desteklerinin ödemesi, çiftçilerin T.C. kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesine göre aşamalı olarak yapılacak. Bu kapsamda; son hanesi '2' olan üreticilere ödemeler 18 Nisan Cuma günü saat 18.00’den itibaren, son hanesi '0' olanlara ise 25 Nisan Cuma günü saat 18.00’den sonra gerçekleştirilecek.

Bakanlık, ödemelerin planlanan tarihlerde çiftçilerin hesaplarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin 18 Nisan 2025 itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.
ETİKETLER
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#Tarımsal destek ödemesi
#İbrahim Yumaklı
#Ekonomi
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