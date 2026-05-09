Bakan Yumaklı duyurdu: Tarımsal destek ödemesi hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek kapsamında çiftçilerin hesabına yaklaşık 5,5 milyar lira yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı , çiftçileri sevindiren haberi verdi. Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

PARALAR ÇİFTÇİLERİN HESABINDA

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Gelenekten geleceğe uzanan köklü tarım kültürünü koruyup, toprağına sahip çıkan üreticileri her alanda destekleyerek kırsaldaki yaşamı daha güçlü kıldıklarını belirten Yumaklı, "5 milyar 487 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

5,5 MİLYAR LİRALI DESTEK ÖDEMESİ

Küçükbaş (kuzu/oğlak) olarak 5 milyar 121 milyon 978 bin 870 lira, hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 201 milyon 261 bin 160 lira, yatırımı desteği olarak 84 milyon 692 bin 350 lira ve lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 79 milyon 185 bin 620 lira olmak üzere toplam 5 milyar 487 milyon 118 bin lira ödeme yapıldı.

Kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi "2,4,6,8" olan üreticiler için küçükbaş hayvancılık desteği ödemesi ile diğer desteklere ilişkin ödemeler cuma günü saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırıldı.

