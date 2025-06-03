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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı açıkladı! 28 Temmuz son tarih

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Dünya Gıda Güvenilirliği Günü Etkinliği'nde konuştu. Bakan Yumaklı, "Halkın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız." dedi ve Bakanlık'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 16:06

“Dünya Gıda Güvenilirliği Günü Etkinliği”ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuşmasından satır başları...

"Farklı mecralarda tüm ülkelerin tarımı stratejik olarak ele aldığını biliyoruz. Çiftçinin finansal olarak teşvik edilmesi çok önemli. Doğrudan ya da dolaylı destekler olarak bakanlık olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

Sulama konusunda ciddi bütçeler ayrılıyor.

Son dönemde kullanılmayana arazilerin kullanılması kayıt dışının önüne geçilmesini uyguladık

Kırsal kalkınmayı desteklemek için tarımın sürdürülebilir hale gelmesi için çalışıyoruz.

Tüketim odaklarını dikkate alarak organize tarım bölgelerini düzenliyoruz.

Gıdanın kontrolü çok önemli. Halkın kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşması kriterimiz. Güvenilir gıdaya ulaşmak her vatandaşımızın hakkıdır.

8 binden fazla gıda kontrol ekibi var. 2024'te 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirildi.

Halkın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız.

1 ocaktan beri 503 denetim yapıldı.

Patates siğili hastalığı nedeniyle 24 yıldır üretim yapılmayan yerlerde de üretim yapacağız.

Hayvan hastalıklarının engellenmesi konusunda ŞAP hastalığını düşürdük. Veteriner yol denetimlerini hizmete açtık.

Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi için çalışmamız sürüyor. Bazı gıda katkı maddelerine ceza getirdik ve yasakladık.

Gıda tağşişiyle ilgili tüketiciyi bilgilendirecek şeffaf bir sistem kullanıyoruz.

28 Temmuz itibarıyla tüm gıda işletmelerinin karekod uygulamasını kullanması zorunlu olacak."

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