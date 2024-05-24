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Bakan Yumaklı resmen duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com
24 May 2024 16:55 - Güncelleme : 24 May 2024 16:58
Bakan Yumaklı resmen duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

Çiftçi ödemeleri yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı resmen duyurdu. 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Yumaklı, 1 milyar 221 milyon 785 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 1 milyar 199 milyon 293 bin lirası Hububat-baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği, 22 milyon 44 bin lirası Kırsal kalkınma yatırım desteği, 447 bin lirası Hastalıktan ari işletme desteği olmak üzere toplam 1 milyar 221 milyon 785 bin lira olarak yapılacak.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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