Bakan Yumaklı'dan destek paketi açıklaması: Hayvan başına yıllık 18 bin TL verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 bin liralık destek paketinin detaylarını açıkladı ve projeye destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin sonuçlarını açıkladı.

Proje kapsamında veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi veya hekim olan üreticiler için verilecek gebe düve sayısının 30’a kadar çıkarılabileceğini belirten Bakan Yumaklı, projeden faydalanan üreticilere hayvan başına yıllık bin 500 TL olmak üzere toplam 18 bin TL bakım desteği sağlanacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı: "Hali hazırda 470 kurbanlık yeri belirlenmiş oldu. Toplamda 620 kurbanlık satış yeri mevcut. Hayvan kontrolleri devam ediyor. Vize uygulaması getirildi. Herhangi bir yerden hayvanını başka yere götüren kişi mutlaka bulunduğu ilden sertifika almak zorunda. Yol kontrol noktalarında da vize yapılmasını istiyoruz." dedi.

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