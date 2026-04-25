Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Paralar hesaba yatırıldı

HABERİN ÖZETİ Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Paralar hesaba yatırıldı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Bu ödemenin 265 milyon 604 bin 413 lirası büyükbaş besi desteği için yapıldı. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği için 58 milyon 100 bin 771 lira ödenecek. Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 26 milyon 542 bin 816 lira ve atık desteği için 720 bin lira da ödeme yapılacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Üreticileri desteklerle güçlendirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

