Bakan Yumaklı'dan çiftçilere müjde: Paralar hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere müjdeyi verdi. Bakan Yumaklı, toplamda 350 milyon 968 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 03:31
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 03:47

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.
350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.
Bu ödemenin 265 milyon 604 bin 413 lirası büyükbaş besi desteği için yapıldı.
Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği için 58 milyon 100 bin 771 lira ödenecek.
Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 26 milyon 542 bin 816 lira ve atık desteği için 720 bin lira da ödeme yapılacak.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Üreticileri desteklerle güçlendirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş besi desteği için 265 milyon 604 bin 413 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği için 58 milyon 100 bin 771 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 26 milyon 542 bin 816 lira ve atık desteği için 720 bin lira ödeme yapılacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
